Palmeiras volta aos treinos e trabalha para ter novidades contra o Criciúma 

Elenco se reapresentou na tarde desta terça-feira após dois dias de folga. Vitor Reis, recuperado de edema, está treinando sem limitações, e clube aguarda jogadores no departamento médico.

O elenco do Palmeiras voltou aos trabalhos na tarde desta terça-feira, após dois dias de folga. Ainda sem os convocados Gustavo Gómez, Richard Ríos e Estêvão, o clube trabalha para ter novidades no jogo contra o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão.

Vitor Reis já está reintegrado ao elenco depois de um edema. Marcelo Lomba, Mayke e Gabriel Menino continuam em tratamento de lesões musculares, mas ao menos o meio-campista tem chances de voltar na próxima partida.

O retorno de Menino pode preencher a lacuna aberta por Zé Rafael, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a briga após o clássico com o São Paulo.

O camisa 8 recebeu quatro jogos de suspensão, sendo que já cumpriu um deles. O Palmeiras vai pedir o efeito suspensivo.

Abel Ferreira terá mais três atividades antes do jogo contra o Criciúma. Com três vitórias seguidas, o time é o terceiro colocado com 47 pontos, a três do líder Botafogo.

*Com informações do ge

