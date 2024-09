Karatecas de Votuporanga têm final de semana movimentado 

O final de semana prolongado serviu de janela para participação em dois torneios, onde os karatecas conquistaram medalhas, além de uma formação.

No último final de semana, os atletas de Votuporanga/SP participaram de três eventos importantes para o karatê. Na sexta-feira (6.set), foi realizado em Jales/SP um curso de Shiai Kumite (modalidade de luta) no dojo da cidade, ministrado pelo atleta da seleção brasileira de karatê Adam Ramos.

No dia seguinte, sábado (7), aconteceu o V Open Nacional de Karatê no Estado do Mato Grosso do Sul, com a participação de Francisco Filho e Wanderson Ponzani, que representaram a equipe com grande desempenho, conquistando a medalha de prata.

Já no domingo (8), os karatecas participaram da II Copinha Team Resende, realizada em Marinópolis/SP.

No geral, os atletas votuporanguenses conquistaram seis medalhas na Copinha, sendo duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Segundo o técnico Julio Garcia, a equipe teve um bom desempenho, especialmente considerando que viajaram com apenas dois competidores para Três Lagoas/MS e cinco para Marinópolis, conseguindo um resultado expressivo em termos de medalhas e disputas.

As medalhas de ouro foram conquistadas pelo atleta Henrique Fazzio, que garantiu o primeiro lugar nas disputas de kata e kumite na categoria de 10 a 11 anos. As medalhas de prata ficaram com Francisco Filho, na categoria de kata (cadetes), e Wanderson Ponzani, no kumite sub-14. Por fim, o bronze foi novamente para Francisco Filho e Wanderson Ponzani, nas categorias de kumite cadete e kata sub-14, respectivamente.

O sensei Julio Garcia agradeceu o empenho de todos os alunos que participaram do evento, representando a equipe, assim como o apoio dos colegas que ajudaram nos treinos, e às famílias dos jovens atletas, que sempre incentivam seus filhos na prática do karatê-do.

