Homem é preso ao tentar fugir com mais de meia tonelada de maconha em rodovia de Nhandeara 

Mais de 600 tabletes de maconha foram encontrados por policiais rodoviários no porta-malas e banco traseiro de carro, interceptado após fuga na Rodovia Feliciano Sales da Cunha (SP-310). Droga é avaliada em mais de R$ 1,3 milhão.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (9.abr), na Rodovia Feliciano Sales da Cunha (SP-310), em Nhandeara/SP. Com o suspeito foi encontrado mais de meia tonelada de maconha, avaliada em R$ 1,3 milhão.

De acordo com informações da Polícia, o homem trafegava em um carro pela rodovia e, ao receber ordem de parada para fiscalização de rotina, no km 512,5, partiu em fuga. Após percorrer 18 km, ele foi interceptado pelos patrulheiros.

Na vistoria do veículo, foram encontrados 745 tabletes de maconha embalada, que totalizaram 673,7 quilos. A carga estava no porta-malas e no banco traseiro. As drogas e o veículo foram apreendidos para perícia.

O motorista foi encaminhado para a sede da Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A apreensão teve apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de São Paulo e da diretoria de inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.