Motorista fica ferido após colisão na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente entre um GM/Captiva e um caminhão carregado de tijolos ocorreu no trecho de Fernandópolis/SP.

Um grave acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira (27.ago), mobilizou equipes de resgate e deixou uma pessoa ferida na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, por motivos ainda a serem apurados, o motorista de um SUV GM/Captiva seguia pela pista, quando colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz carregado de tijolos.

Em seguida, com o impacto da batida, a frente do veículo ficou completamente destruída. O condutor que teria sofrido fraturas na perna e possivelmente no braço, teve lesões amenizadas por conta dos airbags do carro que foram acionados.

A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Já o motorista do caminhão não se feriu.

A pista foi parcialmente interditada para realização dos trabalhos de limpeza e para a remoção dos veículos. O carro envolvido no acidente derramou óleo na pista, o que exigiu a utilização de pó de serra para evitar outros acidentes.

As causas do acidente são investigadas pelas autoridades.

*Com informações do portal Região Noroeste

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3