Corinthians vence o Platense na estreia de Fernando Diniz 

Timão domina o segundo tempo, com ótima atuação de Rodrigo Garro e gols de Kayke e Yuri Alberto, e larga bem na Libertadores.

Na primeira partida sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians derrotou o Platense, da Argentina, por 2 a 0, nesta quinta-feira (9.abr), com gols de Kayke e Yuri Alberto, na estreia pelo Grupo E da Conmebol Libertadores.

Depois de um primeiro tempo com só uma finalização, o Timão dominou o segundo tempo e contou com ótima atuação de Rodrigo Garro, responsável pelas assistências dos dois gols corintianos.

Com a vitória por 2 a 0, o Corinthians encerrou uma sequência de nove jogos sem vitórias. O último triunfo havia sido em 19 de fevereiro, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Com a bola rolando…

O Corinthians mal conseguiu passar do meio-campo na etapa inicial da partida. O Timão tentou sair tocando desde a defesa, mas não conseguiu avançar e só teve uma finalização, já no final do jogo, aos 47 minutos, quando Yuri Alberto recebeu belo passe de Rodrigo Garro, saiu na cara do goleiro e chutou fraco.

Hugo Souza impediu o gol do time argentino aos 31 minutos. Mainero cruzou na área, Lencina tocou de cabeça e o goleiro corintiano se esticou todo para, com a mão direita, fazer a defesa.

O Platense não mexeu no placar, mas terminou o primeiro tempo com 55% de posse de bola e cinco finalizações.

O Corinthians melhorou muito na segunda etapa e, mesmo com menor posse de bola, conseguiu levar mais perigo do que o Platense. O time de Diniz abriu o placar logo aos 7 minutos, em uma enfiada de bola de Garro que Kayke completou para o gol após superar dois adversários na corrida. Depois de Hugo Souza salvar o Timão com outra lina defesa, assim como fez na etapa inicial, a equipe fez o segundo gol com assistência de Garro e finalização de Yuri Alberto.

Aos 34 minutos, o Platense ainda perdeu Saborido, expulso após revisão do VAR por um pisão no tornozelo de Matheus Bidu, ficando sem forças para reagir.

Próximos compromissos

O Corinthians jogará a segunda rodada da Libertadores contra o Santa Fé, da Colômbia, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Antes, porém, o Timão receberá o Palmeiras em casa, em clássico neste domingo, às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.