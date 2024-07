Homem é morto a facadas por colega de trabalho em Riolândia 

Flávio José Moreira, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Autor foi preso tentando estancar ferimentos da vítima.

Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas durante uma confraternização realizada na tarde da última sexta-feira (12.jul), no bairro Jardim Brasil, em Riolândia/SP.

De acordo com o apurado, durante o evento, Flávio José Moreira e o suspeito, que trabalham juntos no plantio de seringueiras, ainda por motivos a serem esclarecidos, iniciaram uma discussão e a vítima sofreu diversos golpes de faca, causando ferimentos no braço e no abdome.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e no local se deparou com a vítima dentro de seu carro, um VW/Fox, sangrando e com o autor dos golpes tentando estancar os ferimentos. Flávio ainda foi encaminhado para a Santa Casa de Riolândia, mas não resistiu e veio a óbito, antes mesmo de entrada no centro médico.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por homicídio, sendo apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.