Conselho de Cultura convida sociedade civil para participar do colegiado no novo biênio 

O Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) convida a população para participar da Assembleia de Eleição da Sociedade Civil, que será realizada no dia 31 de julho, das 19h às 20h30, no auditório do Cinema do Parque da Cultura. Na ocasião, serão eleitos os membros da sociedade civil que vão compor o Conselho durante o próximo biênio, que será de 9 de agosto de 2024 a 8 de agosto de 2026.

De acordo com a Lei Nº 5762, de 25 de abril de 2016, o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Votuporanga é composto por 14 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo sete representantes do Poder Público e sete representantes da sociedade civil: um representante da área de artesanato; um de artes visuais; um de cultura popular; um de dança; um de literatura e mídias livres; um de música e um de teatro.

São elegíveis os candidatos da sociedade civil nas áreas artístico-culturais de Votuporanga que atendam aos seguintes requisitos: maior de 18 anos; ter trabalho comprovado na área e residência comprovada no munícipio há, pelo menos, dois anos.

As inscrições dos candidatos(as) seguem até o dia 25 de julho de 2024. A documentação necessária deve ser enviada por e-mail: cultura@votuporanga.sp.gov.br, com o assunto: Inscrição CMPC. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.

A posse dos membros, a eleição do presidente e a composição da mesa diretora ocorrerão na primeira reunião do biênio 2024-2026, no dia 12 de agosto de 2024, às 17h30, no Cinema Cultural do Parque da Cultura.