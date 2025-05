Homem é esfaqueado durante briga em Pontalinda 

Um homem, cuja identidade e idade ainda não foram divulgadas oficialmente, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (12).

Um homem, cuja identidade e idade não foram divulgadas oficialmente, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (12.mai), em Pontalinda/SP.

Segundo informações preliminares obtidas de populares, o indivíduo teria sido atingido por golpes de faca durante uma briga. Ele foi prontamente socorrido por uma ambulância da Prefeitura de Pontalinda e encaminhado para o Pronto-Socorro de Jales/SP para atendimento médico.

Até o momento, não há informações divulgadas pelas autoridades sobre a identidade ou o paradeiro do autor do ataque, nem se ele foi preso ou conseguiu fugir do local após o crime. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil deve investigar o caso para determinar as circunstâncias que culminaram no crime.