Com troca de farpas, Votu International Rodeo ‘pauta’ sessão da Câmara 

jorgehonoriojornalista@gmail. com

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) voltou a criticar o uso de recursos públicos no evento, enquanto Marcão Braz (PP) não só defendeu a realização, como alfinetou o colega de Casa: “Enquanto a gente fica aqui nesse mimimi, a cidade não avança.”

A realização do Votu International Rodeo no último final de semana ‘pautou’ a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (12.mai), não somente pela procissão de vereadores elogiando o evento na tribuna, mas também por troca de farpas, considerada mais acalorada.

Como já era esperado, Cabo Renato Abdala (PRD), crítico de longa data da forma como o evento foi concebido, especificamente no uso de investimento público, voltou a tribuna para falar sobre o tema, gerando reações, sendo a mais fervorosa do colega de Casa, Marcão Braz (PP).

Inicialmente, eram só elogios à festa, à organização, aos organizadores, até que Cabo Renato Abdala entrou na ‘contramão’ e questionou se o evento era da Prefeitura ou do Tércio Miranda, criticando o transporte gratuito que foi oferecido à população para a festa, com direito a trocadilho: “Tudo isso por causa do acesso negado. O acesso negado à saúde, acesso à educação, acesso ao ar-condicionado e tudo mais”, discursou.