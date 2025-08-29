Homem é preso após furtar combustível e atirar contra seguranças em Magda 

O indivíduo foi preso e em sua casa os policiais militares encontraram uma arma de fogo e munições. Ele responderá pelos crimes de furto, resistência e disparo de arma de fogo.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (28.ago), em Magda/SP, após furtar combustível de quadriciclos utilizados em uma fazenda para aplicação de defensivos agrícolas. Os veículos pertencem a uma usina localizada em Meridiano/SP. A ação contou com a intervenção da patrulha rural de segurança que presta serviços à empresa.

Segundo apurado, a equipe de segurança havia recebido denúncias de que, no dia anterior, teria ocorrido um furto de combustível dos quadriciclos. Em alerta, durante patrulhamento na propriedade, os agentes surpreenderam o suspeito cometendo o crime.

Contudo, ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir em direção à sede da fazenda e durante a perseguição, teria soltado dois cães da raça pitbull contra os seguranças, dificultando a abordagem. Na sequência, entrou na residência e retornou armado, chegando a efetuar um disparo contra os agentes.

A patrulha se manteve no local até a chegada da Polícia Militar que realizou uma varredura na fazenda. Na casa do suspeito, os PMs localizaram uma arma de fogo e munições.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de furto, resistência e disparo de arma de fogo.