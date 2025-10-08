Palmeiras folga antes de retomar preparação para jogo atrasado, e atletas no DM seguem recuperação 

Lucas Evangelista, Paulinho, Khellven e Ramón Sosa seguem tratamento na Academia de Futebol, enquanto os demais se reapresentam nesta quarta-feira; jogo contra o Juventude é no sábado.

Depois do regenerativo pós-Choque-Rei, o Palmeiras está de folga nesta terça-feira antes de retomar a preparação para o confronto com o Juventude, que acontece às 19h do sábado, pela 12ª rodada atrasada do Brasileiro.

Trabalham na Academia de Futebol somente os atletas que estão em recuperação no departamento médico. Caso de Lucas Evangelista, Paulinho, Khellven e Ramón Sosa. Os dois últimos, aliás, aguardam o avanço da recuperação para avaliar se têm chances de atuar no fim de semana.

Ramón Sosa está tratando um edema na coxa direita, sofrido no clássico contra o São Paulo, e iniciou a recuperação na segunda-feira no centro de excelência. Ele estava, inclusive, convocado pela seleção paraguaia para os amistosos da Data Fifa, mas ficou fora por causa do problema físico.

Khellven, por sua vez, tem sido desfalque por um trauma no pé e avançou na recuperação, treinando na parte interna e também no campo da Academia desde segunda-feira.

O restante dos atletas do Palmeiras se reapresenta nesta quarta-feira para retomar os treinos visando o jogo contra o Juventude. A escalação precisará ser modificada diante dos desfalques do time.

Vitor Roque está suspenso, enquanto Gustavo Gómez, Aníbal Moreno, Flaco López, Emi Martínez e Facundo Torres estão convocados para as respectivas seleções. Gómez e Martínez também cumprem suspensão nesta partida, voltando livres de cartões amarelos após a Data Fifa.

*Com informações do ge