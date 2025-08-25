Convocados da Seleção: veja a lista de Carlo Ancelotti para a sequência das Eliminatórias  

Treinador da seleção brasileira anunciou os nomes para duelos contra Chile e Bolívia.
O técnico Carlo Ancelotti fez, nesta segunda-feira, sua segunda convocação na seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro e fecha as Eliminatórias no dia 9, fora de casa, contra a Bolívia. Ao todo, foram nove novidades.
Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);
- Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham);
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).
O Brasil recebe o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Cinco dias depois, a Seleção encerra sua campanha na competição nos 4.100 metros de altitude de El Alto, diante da Bolívia.
Em outubro, a programação prevê que o Brasil enfrente a Coreia do Sul no dia 10, em Seul, e visite o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, no dia 14, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. A CBF está perto de oficializar esses jogos.
Com 25 pontos nas Eliminatórias, os brasileiros ocupam a terceira colocação na tabela e já estão classificados na Copa do Mundo de 2026, no México, EUA e Canadá. A Argentina, com 35, lidera.
