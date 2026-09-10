Jovem de Votuporanga estreia no fisiculturismo com dois ouros e uma prata 

Aos 18 anos, Renato Filho conquista três pódios em sua primeira competição oficial e se destaca no cenário do fisiculturismo natural.

O votuporanguense Renato de Souza Oliveira Filho, de 18 anos, começou sua trajetória no fisiculturismo competitivo da melhor forma possível. Em sua primeira participação oficial na modalidade, o jovem conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no O Montalvão Classic, realizado no último fim de semana, em São José do Rio Preto/SP.

Competindo no fisiculturismo natural, categoria em que os atletas não utilizam hormônios para aprimorar o desempenho, Renato chamou a atenção pelo nível de preparação e pelos resultados alcançados logo em sua estreia nos palcos.

O atleta conquistou o primeiro lugar nas categorias Natural Estreante Classic Physique até 18 anos e Natural Estreante Classic Physique acima de 1,75 metro, além de garantir a segunda colocação na categoria Natural Classic Physique até 18 anos, disputada também por competidores mais experientes.

O desempenho ganhou ainda mais destaque por se tratar da primeira competição oficial da carreira do jovem.

Preparação focada e disciplina

A preparação de Renato foi conduzida pelo coach Alysson Campos, profissional formado em Educação Física e atleta de fisiculturismo com experiência em competições e títulos na modalidade.

Segundo ele, o resultado foi consequência direta da dedicação demonstrada durante todo o processo de preparação: “Uma estreia exige muita disciplina. O Renato abraçou a preparação, seguiu as orientações e demonstrou comprometimento durante todo o processo. O resultado no palco foi consequência desse trabalho”, afirmou Alysson.

O campeonato foi promovido pelo atleta e treinador Daniel Montalvão e é considerado um dos principais eventos independentes de fisiculturismo do interior paulista, reunindo competidores de diversas cidades e regiões.

Influência do esporte

Filho do vereador Cabo Renato Abdala, Renato cresceu acompanhando de perto o envolvimento do pai com o esporte e as ações de valorização dos atletas de Votuporanga.

Desde 2021, o vereador tem atuado junto a diferentes modalidades esportivas, acompanhando competições e promovendo homenagens a atletas que representam o município. Também participou da busca por recursos e apoio para a manutenção do programa Bolsa Atleta.

Por ser filho do parlamentar, Renato Filho não pode ser beneficiário do programa. Ainda assim, recebe o apoio familiar em sua jornada esportiva: “Eu sempre acreditei que o esporte transforma vidas. Desde 2021 tenho procurado acompanhar e valorizar nossos atletas, independentemente da modalidade. No caso do Renato, sou pai e vou apoiá-lo, mas a conquista é dele. Foi ele quem treinou, se dedicou e enfrentou o desafio de subir ao palco”, destacou Cabo Renato Abdala.

Apenas o começo

Para Renato, a experiência da primeira competição vai muito além das medalhas conquistadas. O atleta destaca o aprendizado e a evolução adquiridos durante o período de preparação: “Foi uma experiência incrível. A preparação foi muito intensa e exigiu bastante disciplina, mas entrar no palco e ver o resultado de todo aquele trabalho foi muito gratificante. Estou muito feliz com os resultados e espero continuar evoluindo”, afirmou.

Com dois títulos e um vice-campeonato logo na estreia, Renato agora mira novos desafios no fisiculturismo natural. Os resultados obtidos em São José do Rio Preto colocam o jovem entre os novos talentos da modalidade na região e marcam o início promissor de uma trajetória que já começou com lugar garantido no pódio.