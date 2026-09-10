Santa Casa de Votuporanga reúne equipes de saúde para ação de matriciamento nos Ambulatórios

Iniciativa fortaleceu a parceria com os Consultórios Municipais de Votuporanga e de outros 17 municípios atendidos pelo Hospital.

Cuidar de vidas exige conhecimento técnico de excelência, mas, acima de tudo, união e empatia. Com o compromisso de fortalecer a assistência prestada à população em toda a região, a Santa Casa de Votuporanga realizou, nesta quinta-feira (3.set), no Espaço Unifev Saúde, uma importante ação de Matriciamento dos Ambulatórios.

O encontro reuniu profissionais de enfermagem e técnicos de todos os Consultórios Municipais de Votuporanga e de 17 cidades da região dos quais o Hospital é referência em alta complexidade. O objetivo principal foi promover a troca de conhecimentos, alinhar fluxos de trabalho e padronizar práticas de cuidado continuado entre a rede básica e o ambiente hospitalar.

Acolhimento e continuidade no cuidado diário

Durante a atividade, foram abordadas de forma prática as rotinas dos Ambulatórios da Santa Casa, detalhando como as equipes atuam no dia a dia para garantir a segurança e a recuperação plena dos pacientes. Entre as especialidades trabalhadas, destacaram-se:

Ortopedia: Técnicas adequadas para confecção de imobilizações, colocação e manutenção de talas e manejo de curativos específicos para garantir a correta recuperação óssea e articular.

Técnicas adequadas para confecção de imobilizações, colocação e manutenção de talas e manejo de curativos específicos para garantir a correta recuperação óssea e articular. Cirurgia Geral e Cirurgia Cardíaca: Orientações sobre o acompanhamento pós-operatório, manejo correto de incisões cirúrgicas, prevenção de complicações e protocolos para a movimentação e manipulação segura do paciente.

Orientações sobre o acompanhamento pós-operatório, manejo correto de incisões cirúrgicas, prevenção de complicações e protocolos para a movimentação e manipulação segura do paciente. Grupo de Curativos e Cuidado com Feridas: Treinamento especializado focado no tratamento de lesões, escolha de coberturas adequadas, controle de infecções e técnicas de curativo que proporcionam mais conforto e cicatrização ao paciente.

Alinhamento em prol do paciente

O alinhamento contínuo entre quem atende no posto de saúde e quem atua no Hospital é fundamental para que o paciente receba uma assistência integrada, humanizada e sem interrupções ao voltar para casa.

“O matriciamento é uma ponte essencial entre a alta complexidade da Instituição e a atenção básica dos municípios. Quando treinamos e alinhamos as condutas com os enfermeiros e técnicos das unidades de saúde, garantimos que o cuidado iniciado nos nossos Ambulatórios continue com a mesma qualidade e carinho perto da casa do paciente. Essa integração reduz complicações, acelera a recuperação e oferece mais segurança para quem está sob os nossos cuidados”, afirmou Bruno Chiquetto, responsável pelos Ambulatórios da Santa Casa de Votuporanga.

Rede fortalecida regionalmente

Com a participação ativa de enfermeiros e técnicos das equipes de atenção primária de Votuporanga e da região, a Santa Casa reafirma o seu papel de liderança e suporte técnico regional em saúde.

A troca de experiências reforça a visão do complexo hospitalar de que a excelência médica caminha lado a lado com a humanização e a cooperação, garantindo que o cuidado com o cidadão seja contínuo, seguro e atencioso em todas as etapas da assistência.