Incêndio causa destruição em fábrica de isopor à margem da BR-153 em José Bonifácio 

As chamas foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de José Bonifácio, de São José do Rio Preto e por brigadistas de usinas.

Um incêndio atingiu uma fábrica de isopor, localizada à margem da Rodovia Transbrasiliana (BR 153), em José Bonifácio/SP, no início da tarde desta terça-feira (5.nov).

Conforme imagens registradas pela população, as labaredas e a fumaça que saiam do galpão eram vistas de longe.

A Defesa Civil informou que a equipe do Corpo de Bombeiros do município, com apoio da unidade de São José do Rio Preto e de brigadistas de usinas próximas, realizou o combate às chamas.

De acordo com o órgão, não houve vítimas graves. Um funcionário da fábrica passou mal após inalar fumaça e precisou de atendimento no pronto-socorro.

Pela imagem do momento do incêndio é possível ver pessoas abanando outras que tiveram mal-estar devido ao cheiro forte na fábrica. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

*Com informações do g1

