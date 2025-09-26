Homem agredido em posto de combustíveis segue na UTI em Votuporanga 

O motorista de aplicativo L.B., de 54 anos, foi violentamente agredido durante uma confusão na madrugada desta quinta-feira (25). Caso é investigado pela Polícia Civil.

Um motorista de aplicativo, de 54 anos, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga/SP após ser violentamente agredido na madrugada desta quinta-feira (26.set), durante uma confusão registrada no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Antônio Augusto Paes. Confira o vídeo abaixo.

De acordo com o apurado, a briga começou após L.B., receber um tapa no rosto pelas costas, desferido por uma mulher. Em resposta, o motorista jogou um líquido, possivelmente cerveja, nela. Durante o desentendimento entre o homem e duas mulheres, um jovem se aproximou rapidamente e desferiu um forte soco na cabeça do motorista, que empurrado cai no chão, desmaiando ao lado de uma bomba de abastecimento.

Em seguida, com à vítima já caída, o motorista ainda recebeu dois chutes desferidos por outro agressor. Testemunhas que estavam no local intervieram para que as agressões não continuassem. Ainda segundo o relato, as mulheres envolvidas na briga fizeram massagem cardíaca na vítima até a chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado como lesão corporal grave. Contudo, não há informações sobre a identificação dos agressores.

Procurada pelo Diário, a Santa Casa de Votuporanga informou que nota que “L.B., de 54 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (25/9), às 1h19, vítima de agressão. Ele segue internado.”

O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

O episódio de violência foi flagrado: