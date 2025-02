Concha Acústica recebe Campeonato de Powerlifting neste final de semana

Evento gratuito e para todas as idades; a partir das 10h.

Neste sábado (15.fev) e domingo (16), a partir das 10h, a Concha Acústica será palco para a Copa Votuporanga 2025 Powerlifting, Power Bíceps, F8, Supino e Levantamento Terra. A realização tem o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O evento reunirá atletas e adeptos da modalidade de toda a região de Votuporanga e também do Estado de São Paulo, com participação especial do esportista Dione Cesar, o Crocodilo. Considerado o melhor powerlifter do Brasileiro, campeão mundial.

“Recebermos eventos como estes são importantes para mostrarmos que em Votuporanga temos uma grande variedade de modalidades esportivas. O esporte precisa fazer parte da rotina das pessoas, é sempre uma grande satisfação receber em nossa cidade atletas que se destacam por todo o Brasil”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.