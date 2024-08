História da linha férrea de Votuporanga vira documentário

Coordenado e produzido pelo pesquisador e fotógrafo Ravel Gimenes, “A Estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista” é um documentário histórico que conta a trajetória da Estação Ferroviária, desde o seu maquinário até a chegada ao município.

Não faz tanto tempo assim, as estações ferroviárias eram lugares de encontros e despedias. Muitos passageiros embarcavam e desembarcavam onde, hoje, isso apenas acontece com o carregamento de cargas, como grãos e derivados, combustíveis, minérios e produtos siderúrgicos.

Relembrar essa história não só é muito importante para saber como viajavam nossos antepassados, mas, também, para entender a importância da linha férrea no desenvolvimento de um município.

Em Votuporanga, por exemplo, a ferrovia foi inaugurada em 1945 e até meados de 2001 ainda transportava pessoas. Afinal, por muitos anos, a estrada de ferro foi o meio de locomoção mais rápido para chegar aos grandes centros e, até mesmo, outras cidades do interior.

O documentário “A Estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista” estreia, hoje, às 17h, na sala de cinema do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”. Justamente em agosto, quando a cidade completa 87 anos de fundação e 79 anos da chegada da Estação Ferroviária.

Coordenado e produzido pelo pesquisador e fotógrafo Ravel Gimenes, o filme tem cunho histórico e descreve como a EFA (Estrada de Ferro Araraquara) foi fundamental para o progresso de Votuporanga e toda a região do Noroeste Paulista.

Segundo ele, foi possível traçar uma linha histórica onde o espectador pode acompanhar, desde a origem do maquinário até a chegada da estrada de ferro no Estado de São Paulo. Além disso, a história da criação do município, a fundação da EFA e toda a sua trajetória.

Ravel destaca que foram nove meses de preparação. E, sobre o resultado final, comenta: “São 100 registros oficiais, entre fotografias, mapas e demais arquivos, alguns inéditos, apresentados durante 60 minutos de documentário.”

O Projeto foi contemplado pelo Edital de Chamamento Público da Secretaria da Cultura e Turismo Nº 01/2023 – Lei Paulo Gustavo complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 de fomento a produção audiovisual, com o apoio da Prefeitura de Votuporanga. Um diferencial a ser destacado é a inclusão, já que o documentário é acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e com a legenda de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Sobre os desafios para o desenvolvimento do documentário, Ravel expõe que sem dúvida foi a busca e a organização das informações, como balanços, inventários, notícias e fotografias.

“Infelizmente com o desmonte da EFA para a criação da Fepasa (Ferrovia Paulista) pouca coisa sobrou e, posteriormente, com a liquidação da Fepasa não existia quase nenhuma informação disponível, além de registros em acervos particulares. Nem mesmo na cidade chefe, que foi Araraquara, conseguimos documentos oficiais”, diz.

O documentário histórico também poderá ser assistido via canal do YouTube de Ravel Gimenes, no mesmo dia e horário do evento programado.

Equipe Técnica

Revisora textual: professora Dra. Elaine Cristina Ferreira de Oliveira.

Videomakers e captação de imagens e edição: Taynara Morisa e Lucas Abra.

Intérprete de Libras: professora Lilian Remanaschi.

Coordenador, diretor de roteiro, revisor historiográfico e produtor: pesquisador Ravel Gimenes.

SERVIÇO

Documentário “A Estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista”

Local: Sala de cinema do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura

Dia: hoje às 17h