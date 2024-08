1º Festival de Cinema Independente de Votuporanga exibirá filmes inéditos

O Cine Heaven e a Produtora Lemos se juntam para realizar este evento que conta com a exibição de três curtas-metragens inéditos e bate-papo com atores, produtores e diretores. A entrada é gratuita.

Considerado por Ricciotto Canudo, teórico e crítico de cinema, como a sétima arte, o cinema é um dos entretenimentos favoritos atualmente. É muito comum ver filmes bilionários em bilheterias de produções de Hollywood, mas o que se passa nas telonas vai muito além dessas gigantes fábricas.

O cinema independente é uma alternativa extremamente importante, já que não está ligado a nenhum estúdio grande e, mesmo assim, consegue fazer curtas e longas-metragens de qualidade com baixo orçamento.

Pensando nisso, a Cine Heaven e a Produtora Lemos se juntaram para fazer o 1º Festival de Cinema Independente de Votuporanga. Com o apoio da Prefeitura, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, o evento apresenta uma seleção de três curtas-metragens inéditos, explorando temas contemporâneos.

As obras “Amor ou dependência”, “E agora, sobrevivi?” e “Será que eu consigo?” serão exibidas no festival que acontece neste domingo, dia 25 de agosto, às 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada gratuita. Todas elas são produções independentes, que convidam o público a refletir sobre as complexidades das relações humanas, desafios e lutas pessoais que marcam a jornada de vida de seus personagens.

Os três filmes são inéditos e realizados por artistas e ficha técnica votuporanguenses. Assim como a Cine Heaven, que está há mais de sete anos no mercado e já acumula duas milhões de visualizações em suas produções.

“Ela começou em Votuporanga. Um dos primeiros filmes foi produzido aqui. E agora já consolidada, voltar a essa cidade é muito significativo, por isso a importância do festival”, afirma a roteirista e produtora Dayane Lemos, que juntamente com seus outros irmãos Rogério e Ronaldo Lemos formam o time de idealizadores do festival.

Ela conta ainda que a visibilidade do cinema independente é mediana, pois faltam recursos para colocar os filmes em salas de cinema, mas uma saída para este desfalque são os festivais e as plataformas digitais, que ajudam a alcançar um público que vai além das fronteiras do país.

Com o objetivo de destacar o compromisso com a valorização da cultura e da arte cinematográfica, além dos filmes exibidos, o evento terá bate-papo com atores, produtores e diretores.

Ficha técnica das obras do festival

Produção Executiva: Ronaldo, Rogerio e Dayane Lemos

Roteiro: Ronaldo e Dayane Lemos

Direção e direção de fotografia: Rogerio Lemos

Design de som: Ronaldo Lemos

Direção de produção: Dayane Lemos

Direção de arte e figurino: YSM

Maquiagem e cabelo: Izabela Lelis

Operador de câmera: Roger Souza

Gaffer: Agostinho Lemos

Tradução e interpretação em libras: Fabiana Saraiva

Elenco: Juliana Piloto, Bárbara Roman, Rupert Azevêdo, Victor Gonçalves, João Teixeira, Jéssica Giolo, Camila Belchior, Elizete Lemos, Fia Moreli, Aline Cuim, Mirela Rodrigues, Ester Rodrigues, Maria Cruz, João Fefin, Sandrinha Nikolaz Mira.

SERVIÇO

1º Festival de Cinema Independente de Votuporanga

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”,

Dia: 25/08 às 19h