“Aline Sá” reinaugura loja em ponto nobre da Rua Pernambuco

Os proprietários da loja Juliano e Aline Sá

Reinaugurada na noite da última terça-feira (17) mais uma novidade empolgante para o cenário da moda feminina de Votuporanga. Localizada no coração da cidade (Boulervard Galeria), a loja “Aline Sá”.

O casal Juliano e Aline Sá, que empresta seu nome para a grife, soube recepcionar seus convidados para apresentar o seu mais novo investimento na área da moda.

Um coquetel com música e barmans servindo drinks, alegrou os convidados, que anotamos entre eles, o prefeito Jorge Seba e a primeira Dama Rose Seba, a secretária da Cultura Janaína Silva, que estava acompanhada do marido Luiz (Torrinha), do vereador, Emerson Pereira, além de diversos digital influencer, impressa, além de fornecedores e clientes.

A loja “Aline Sá” é um empreendimento que surgiu após uma experiência de uma franquia da marca Jorge Bischoff.

Aline comenta que foram 18 meses de estudo intensivo de mercado. Ela e sua equipe analisaram o comportamento dos clientes e entenderam que uma loja deve oferecer alegria, empoderamento e autoestima.

A loja sempre busca renovação, sem comprometer a qualidade. Nesse sentido, a antiga marca não estava atendendo totalmente às expectativas. Foi necessária, portanto, a inclusão de marcas mais acessíveis e dinâmicas, como Guess e Michael Kors.

Com a transição, Aline Sá agora é completamente dona do seu negócio.

“Agora temos produtos essenciais, modernos e desejados para as clientes de toda a região. É um passo muito importante e estou feliz com isso”, comemorou.

Na recepção de reinauguração foram apresentadas aos convidados as novas coleções para a primavera e verão 2025.

Aline reafirma que o propósito da “Aline Sá” é sempre trazer alegria, seja para presentear ou se presentear, porque todos nós merecemos. “Com essa nova proposta, quero mostrar que não custa caro. Acredito que o que nos definem neste momento: é evoluir, democrática e autêntica. Estamos evoluindo, trazendo o que há de melhor. Democrática, no estilo e nos preços, com itens de R$ 99 a R$ 8 mil; seu bolso, seu estilo, você decide. E autêntica no sentido mais verdadeiro: produtos Michael Kors e Converse são comuns, mas aqui você encontra o autêntico de verdade. Pode confiar”, destacou Aline Sá, confiante de que sua loja, agora renovada, continuará sendo um sucesso para as clientes de bom gosto de Votuporanga e toda a região.