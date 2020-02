Coluna De Trivela – “O Rei do Migué”

Por Jefferson Camargo –

O período de lesões de Neymar próximo ao Carnaval e ao aniversário da irmã, Rafaella dos Santos, que completa 24 anos no dia 11 de março, rendeu uma série de piadas na internet. Relembre as últimas lesões ou suspensões do brasileiro nesta época do ano.

A situação curiosa chamou a atenção dos torcedores esta semana e já foi pauta de jornal catalão em 2017. Os rumores na época sugeriam que o craque teve permissão dos companheiros do Barcelona para forçar cartão.

Relembre os casos:

2015

O craque participou dos 90 minutos contra o Granada no dia 28 de fevereiro, mas, pendurado, tomou o cartão amarelo que o tirou do encontro diante do Rayo Vallecano, no dia 8 de março.

Neymar esteve presente na festa de 19 anos da irmã, em uma boate de São Paulo e só assistiu ao jogo pela TV.

2016

O brasileiro tomou o quinto cartão amarelo contra o Rayo Vallecano no dia 2 de março daquele ano e foi suspenso para a partida seguinte, contra o Eibar, no dia 6.

O jornal Sport, da Catalunha, chegou a noticiar que Neymar forçou a situação para vir ao Brasil e ainda teve o aval de Luis Enrique, então treinador do Barça, e dos líderes daquele elenco, Iniesta, Mascherano e Messi.

2017

Neymar sentiu dores musculares no sábado, 11 de março, que sucedeu a partida histórica do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.

A goleada por 6 a 1, com grande atuação de Neymar, garantiu ao Barça a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na partida seguinte, porém, contra o La Coruña, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, Neymar foi poupado. O Barcelona acabou perdendo o jogo por 2 a 1, no dia 12.

2018

Lesionado contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, no dia 25 de fevereiro, o jogador perdeu os confrontos contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e só retornou aos gramados nos amistosos que antecederam a Copa do Mundo da Rússia, em junho.

Ficou famosa a imagem de Neymar de muletas, ao lado da namorada, Bruna Marquezine, na festa de aniversário da irmã, na casa noturna Villa Mix, em São Paulo.

2019

O craque teve a mesma lesão de 2018 e perdeu, mais uma vez, uma boa parte do mata-mata da maior competição de clubes da Europa. No entanto, o PSG venceu a primeira partida por 2 a 0, mas foi eliminado após a derrota por 3 a 1, no jogo de volta.

2020

A lesão na costela do jogador aconteceu durante a vitória de 5 a 0 sobre o Montpellier, nos minutos finais da primeira etapa. Confirmada pelo PSG na última segunda-feira (3), o clube francês não estipulou um prazo para o retorno. No entanto, acredita-se que o problema não é grave.