Jovem de 19 anos é baleada pelo namorado em Votuporanga

Namorado de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, passou por audiência de custódia, sendo encaminhado para uma unidade prisional em Riolândia; ainda na delegacia teria contado que o disparo foi acidental. Vítima foi socorrida e transferida para o hospital de base em São José do Rio Preto.

Na madrugada deste domingo (24), uma tentativa de homicídio foi registrada na Rua Joaquim Franco Garcia, no bairro Monte Alto, em Votuporanga/SP, deixando uma estudante de 19 anos baleada e seu namorado preso pela Polícia Militar.

De acordo com informações, a vítima que é moradora do bairro Pozzobon, na zona norte da cidade, estava na sala da casa do namorado na zona sul, por volta das 3h30, quando por motivos ainda não esclarecidos seu namorado de 21 anos, de posse de uma arma de fogo, supostamente um revólver calibre 38, teria efetuado um disparo atingindo o abdômen – lado esquerdo – da estudante.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu à vítima com o projétil ainda alojado no corpo, até o pronto socorro da Santa Casa local, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Base em São José do Rio Preto.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o indivíduo em flagrante, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e teria afirmado a autoridade policial que o tiro foi um acidente.

Diante do exposto, ele permaneceu preso à disposição da Justiça, passando por audiência de custódia nesta segunda-feira (25) e transferido para uma unidade prisional em Riolândia.

A Santa Casa de Votuporanga informou em nota que à vítima “deu entrada no Pronto Socorro neste domingo (24/11), às 3h54. Ela passou por atendimento e foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.”

O Votunews entrou em contato com a assessoria do Hospital Base, mas até o fechamento desta matéria não havia resposta sobre o estado de saúde da estudante.