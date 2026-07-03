HCM faz cirurgia com tecnologia que funciona como ‘coração e pulmão artificiais’

Conhecida como ECMO, a Oxigenação por Membrana Extracorpórea funciona como um pulmão e coração artificiais fora do corpo do paciente. Essa foi a 1ª cirurgia do tipo no hospital de São José do Rio Preto.

Um equipamento capaz de substituir temporariamente as funções dos pulmões e, quando necessário, também do coração foi decisivo para o sucesso da primeira cirurgia pediátrica com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) realizada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto. O procedimento representa um marco para a medicina de alta complexidade da região e amplia o acesso de crianças a uma das terapias mais avançadas disponíveis para pacientes em estado grave.

Para Dr. Horácio Ramalho, diretor executivo da Funfarme – mantenedora do HCM, Hospital de Base, e outras unidades -, a realização da primeira ECMO pediátrica reforça o compromisso da instituição com a incorporação de tecnologias capazes de ampliar a segurança e a qualidade da assistência.

“Mais do que incorporar uma nova tecnologia, estamos ampliando as possibilidades de tratamento para crianças que necessitam de cuidados altamente especializados. A ECMO representa um importante avanço para a assistência prestada pelo HCM e reflete o investimento permanente da Funfarme em inovação, qualificação das equipes e excelência no atendimento aos pacientes.”

Cirurgia amplia assistência de alta complexidade

A cirurgia foi realizada no dia 28 de maio em Arthur Henrique Morais, de 11 anos, que sofreu uma grave lesão na traqueia após um politraumatismo. O procedimento de reconstrução traqueal reuniu a equipe de Cirurgia Torácica do HCM e o time especializado em ECMO da CardioPedBrasil.

Como funciona a ECMO

Conhecida como um “pulmão e coração artificial”, a ECMO funciona fora do corpo do paciente. O equipamento é conectado a uma bomba e a uma membrana oxigenadora: enquanto a bomba mantém a circulação do sangue, assumindo a função do coração, a membrana realiza as trocas gasosas, fazendo o papel dos pulmões ao oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico. Dessa forma, órgãos vitais continuam recebendo oxigênio enquanto o coração ou os pulmões se recuperam ou enquanto procedimentos de alta complexidade são realizados.

No caso do HCM, a ECMO foi utilizada para substituir temporariamente a função respiratória durante toda a reconstrução da traqueia. Sem esse suporte, seria necessário interromper repetidamente a ventilação da criança para permitir o trabalho da equipe cirúrgica, aumentando significativamente os riscos de complicações, especialmente neurológicas. Com a tecnologia, foi possível manter a oxigenação contínua do organismo durante toda a cirurgia, proporcionando maior estabilidade clínica e mais segurança ao paciente.

Recuperação e trabalho integrado das equipes

“Tivemos um acidente em casa, ele passou pela cirurgia, graças a Deus se recuperou bem. O processo de recuperação foi ótimo. 15 dias atrás o Arthur estava internado aqui na UTI e hoje está aqui bem. Tenho profunda gratidão a todos, primeiramente a Deus. É muito bom ter o Arthur aqui com nós, com o mínimo de sequelas possíveis que foi o que a máquina possibilitou”, diz o pai do Arthur, Valdeir de Morais.

Dra. Carolina Campos, cardiointensivista e coordenadora de ECMO da CardioPedBrasil, explica que para realizar o procedimento na criança, para que o cirurgião pudesse abordar a região da traqueia, o pulmão deveria ficar totalmente parado.

“Isso só foi possível com o uso da ECMO. E um time muito grande de profissionais teve que trabalhar em conjunto para fazer isso acontecer. Não foi apenas o nosso time de ECMO da CardiopedBrasil, mas anestesistas, cirurgiões torácicos, toda uma equipe se uniu para prover o cuidado de excelência para esse paciente”, afirma Dra. Carolina.

Após o procedimento e o período de recuperação, o menino apresentou excelente evolução clínica, recebeu alta hospitalar e já está em casa, junto à família, dando continuidade ao tratamento.

Tecnologia inédita na região

Atualmente, o HCM é o único hospital da região de São José do Rio Preto a oferecer ECMO pediátrica, tecnologia indicada para pacientes em estado crítico quando os pulmões ou o coração deixam de desempenhar adequadamente suas funções.

O diretor técnico do HCM, Dr. Otávio Domingues Prado Franco, ressalta que hoje a ECMO para a Funfarme, HCM e CardioPedBrasil, representa um marco histórico para a região Noroeste Paulista.

“É poder trazer uma tecnologia de ponta, que estava mais focada na capital, para o interior. E garantir segurança, assistência e modernidade para a nossa sociedade aqui do Noroeste e todos os municípios que hoje somos referência. É poder oferecer o que temos de mais moderno pensando em saúde no País”, diz Dr. Otávio.

A implantação e o fortalecimento do programa de ECMO da CardioPedBrasil contam com recursos obtidos por meio de doações de artistas, empresários e da comunidade. Entre os apoiadores estão a dupla Zé Neto & Cristiano, o cantor Panda, além da renda arrecadada na tradicional Feijoada do Ed. Essas iniciativas contribuem para que crianças da região tenham acesso a uma tecnologia de alta complexidade, disponível em poucos centros especializados do país.

Dr. Isaac Rodrigues, cirurgião torácico Funfarme, destaca que o sistema ECMO pode ser usado em pacientes graves com Covid, que estão com uma alta inflamação do pulmão que a gente precisa dar um suporte de ventilação e pacientes com doença pulmonar avançada que precisa de um suporte também.

“Sem dúvida é um marco. A partir de agora a gente tem um divisor de águas pelo fato de o HB ter a tecnologia, ter a equipe capacitada e treinada par afazer isso”, finaliza Dr. Isaac.

A realização da cirurgia é resultado do processo contínuo de qualificação da equipe de ECMO da CardioPedBrasil. Desde 2024, os profissionais participam de treinamentos específicos, cursos promovidos pela Extracorporeal Life Support Organization (ELSO), programas de educação continuada e intercâmbios em centros de referência nacionais e internacionais.

No início de junho, integrantes da equipe estiveram no Boston Children’s Hospital, nos Estados Unidos, para mais uma etapa de aperfeiçoamento em ECMO. A capacitação ocorre por meio da parceria entre a CardioPedBrasil e a ONG americana Children’s HeartLink, organização que promove a cooperação técnica e o desenvolvimento de equipes especializadas em cardiologia e terapia intensiva pediátrica em diversos países.