Seleção brasileira treina com foco na Noruega 

Elenco se reapresentou após a folga; em recuperação de lesão, apenas Paquetá e Raphinha ficaram de fora do treino com bola.

A seleção brasileira voltou a treinar no CT Columbia Park, em Nova Jersey, na manhã desta quinta-feira, e retomou os preparativos para enfrentar a Noruega. O duelo das oitavas de final será domingo, às 17h (de Brasília).

Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti contou com quase todo elenco à disposição, com exceção de Rayan, Raphinha e Lucas Paquetá. Na última terça, em treino posterior à classificação, os titulares contra o Japão fizeram apenas um trabalho regenerativo. Desta vez, todos estiveram no campo para o trabalho com bola.

Nesta quarta-feira, Rayan e Raphinha fizeram trabalhos específicos, num trabalho habitual de controle de carga definido pela preparação física. O atacante do Barcelona fez, na segunda-feira, seu primeiro treino em campo desde a lesão na coxa direita que sofreu no jogo contra o Haiti. Ele ainda não tem presença garantida no jogo contra a Noruega. Já Rayan não teve nenhum problema físico e não preocupa.

Embora Paquetá esteja praticamente fora da Copa por conta de uma lesão muscular, ele segue com a delegação da Seleção nos Estados Unidos. Ele chegou a aparecer em tratamento com uma bota pneumática durante a folga.

Há expectativa para o retorno do atacante Raphinha aos treinos com bola. Ele já iniciou a transição para o campo e aguarda o sinal verde para treinar com bola e, posteriormente, com o restante do elenco. Ainda não há confirmação se ele estará à disposição para o jogo contra a Noruega, apesar da previsão ser para o duelo das oitavas.

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem avançar pegará México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.

*Com informações do ge