Há 57 anos, a Saev é referência em ações ambientais e no saneamento básico 

Autarquia desenvolve projetos, intensifica obras e mantém serviços para garantir mais saúde e qualidade de vida à população de Votuporanga, do distrito de Simonsen e da Vila Carvalho.

A Saev Ambiental completa 57 anos nesta sexta-feira (5/12), consolidando-se como referência em ações de preservação ambiental e na oferta de serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, além da coleta e destinação adequada do lixo doméstico. Desde a sua fundação, em 5 de dezembro de 1968, a autarquia cumpre sua missão de promover mais saúde, bem-estar e qualidade de vida aos moradores de Votuporanga, do distrito de Simonsen e da Vila Carvalho.

A tecnologia e a inovação também fazem parte do DNA da autarquia votuporanguense. Entre as principais obras e ações realizadas ao longo deste ano estão a nova etapa da obra de barramento com transposição entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário; a conclusão de mais uma fase do desassoreamento da Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro”, considerada uma obra histórica para a cidade; o término da modernização do sistema de esgoto no Jardim Mastrocola Norte II; a modernização da rede de água da Avenida República do Líbano; a conclusão das obras nos sistemas de água e esgoto da Vila Cruzeiro; o investimento em energia fotovoltaica para a automatização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); a substituição de interceptores; o controle de pragas na rede coletora de esgotos; a participação em eventos e feiras de saneamento ambiental e multiculturais; além da modernização e melhorias nos poços profundos, renovação do Projeto de Compostagem em parceria com o Rotary Club 8 de Agosto, aquisição de novos veículos para a frota, instalação de novos equipamentos na Estação de Tratamento de Água (ETA), visitas e palestras em escolas, modernização do Parque Hidrométrico, além da distribuição e do plantio de mudas de árvores.

Segundo o superintendente da autarquia, Luciano Passoni, os avanços refletem o compromisso da Saev com a cidade e o futuro. “Celebrar 57 anos é reconhecer uma trajetória construída com muito trabalho, responsabilidade e dedicação. Seguimos investindo em tecnologia, infraestrutura e educação ambiental para garantir que nossa população tenha acesso a serviços cada vez mais eficientes e sustentáveis. Nosso maior objetivo é cuidar hoje para garantir qualidade de vida às próximas gerações”, destaca.

Para o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, a Saev Ambiental é parte fundamental da história e do futuro da cidade. “A Saev Ambiental é um verdadeiro patrimônio de Votuporanga, construído com trabalho, seriedade e compromisso ao longo de décadas. É uma autarquia que pertence à nossa população e continuará sendo pública, forte e cada vez mais moderna, cumprindo seu papel essencial na promoção da saúde, do desenvolvimento e da qualidade de vida de todos”, afirmou.

Vale ressaltar que o moderno sistema de abastecimento de água do município é composto pela Represa Municipal, pela Estação de Tratamento de Água (ETA), pelos Poços Profundos das regiões Sul, Norte, Sudeste e Oeste, além de poços semiartesianos no município, no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho. Já a coleta e o tratamento de esgoto em todo o município também figuram entre as principais conquistas da autarquia. Atualmente, Votuporanga conta com 100% do esgoto tratado, por meio de três sistemas: a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro”, localizada na zona rural; a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Fiorentino”, no distrito de Simonsen; e a Estação Compacta de Tratamento de Esgotos (ECTE), na Vila Carvalho.

A Saev Ambiental também atua de forma intensa na área ambiental, promovendo ações de desenvolvimento sustentável cujos impactos positivos podem ser observados em todas as regiões da cidade. A autarquia realiza a coleta de lixo indiferenciado e a coleta seletiva em todos os bairros, na zona rural, no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho. O serviço incentiva a separação correta dos resíduos, orientando que o lixo indiferenciado seja acondicionado em saco fechado e amarrado, enquanto os recicláveis devem ser dispostos em saco aberto ou caixas de papelão.

Pioneirismo e meio ambiente

O pioneirismo em reciclagem é outro motivo de orgulho para a Saev Ambiental, que implantou o primeiro Ecotudo do Brasil. Atualmente, o município conta com quatro pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar: Ecotudo Norte, Sul, Leste e Oeste. A iniciativa contribui para a redução do descarte irregular em vias públicas e terrenos baldios, evitando problemas como alagamentos e riscos à saúde pública. Nos Ecotudos, a população pode descartar resíduos da construção civil (até 1 m³), metais, madeiras, pneus, móveis usados, tecidos, calçados, vidros, isopor, resíduos de jardinagem, lixo eletrônico (baterias, sucatas de computadores, pilhas, lâmpadas, entre outros), animais mortos de pequeno porte, óleo de cozinha usado, materiais recicláveis e resíduos orgânicos.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” é outro importante espaço mantido pela autarquia, proporcionando atividades agendadas de educação ambiental à população, além de contato direto com a natureza. O local abriga ainda o Viveiro de Mudas, que distribui gratuitamente diversas espécies à comunidade, por meio de projetos de arborização urbana e reflorestamento.

Outro destaque é o Disque Árvore, serviço gratuito que permite a solicitação de plantio de árvores nas calçadas do município. Após análise técnica, é indicada a espécie mais adequada para cada local, e a equipe da Saev Ambiental realiza a abertura do canteiro e o plantio da muda. Já o programa “Adote o Verde”, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, fomenta a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada para a conservação e manutenção de praças, canteiros centrais e áreas verdes.