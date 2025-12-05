Falece Egyna Negri de Oliveira (D. Gina)

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (5), às 4h, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 97 anos, a Sra. Egyna Negri de Oliveira, (D. Gina). Viúva de João da Cruz Oliveira deixa os filhos: José de Oliveira (Zé do Carrinho), Maria Carminatti, João Francisco, Odilon de Oliveira, Elizete de Oliveira Pignatari (Texas Country), Paulo Roberto de Oliveira (Griffe) e Valeria de Oliveira Castro; genros, além de 9 netos e 14 bisnetos.
Católica, frequentava a Catedral Nossa Senhora Aparecida, local onde durante sua vida participou ativamente de grupos de orações, além de ter auxiliado em inúmeros eventos promovidos pela Igreja.
Seu corpo será velado nesta sexta-feira das 10h às 17h no Velório Municipal, local de onde sairá o féretro às 17h para o sepultamento no Cemitério Municipal.