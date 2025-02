Colisão deixa motorista ferido na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (6), no sentido Estrela d’Oeste/SP a Jales/SP.

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões foi registrada na madrugada desta quinta-feira (6.fev), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido Estrela d’Oeste/SP a Jales/SP. O acidente deixou um dos motoristas ferido e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações apuradas, no km 570+500 da pista, um caminhão colidiu na traseira de outro veículo de carga que seguia na mesma direção. O motorista que seguia atrás, um homem de 55 anos, ficou preso às ferragens, mas estava consciente no momento do resgate. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e após os primeiros atendimentos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Já o caminhão atingido não permaneceu no local do acidente. O condutor seguiu viagem e parou em um posto de combustível em Jales, onde foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária.

Segundo o motorista, ele sentiu o impacto, mas ao olhar para trás e não ver nenhum farol, suspeitou que poderia ser uma tentativa de assalto. A partir daí, por precaução, ele teria continuado dirigindo até encontrar um local seguro para parar e verificar a situação. Em seguida, ao inspecionar o veículo, ele percebeu que o para-choque traseiro estava danificado.

A policia realizou o teste do bafômetro no condutor, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi escoltado de volta ao local do acidente para prestar esclarecimentos.

Ainda segundo apurado, testemunhas que trafegavam logo atrás dos caminhões colidirem, relataram que, após o acidente, o caminhão que deixou o local seguia em zigue-zague pela rodovia, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias da fuga.

O caso é investigado e as autoridades buscam entender as circunstâncias do acidente.