‘Guia da Candidata & Candidato’ do Sebrae-SP é lançado em Votuporanga e região 

Candidatos ao executivo das 57 cidades que fazem parte do Escritório Regional de Votuporanga já podem fazer a assinatura.

O Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em Votuporanga realiza uma ação de assinatura do termo de adesão ao “Guia da Candidata & Candidato Empreendedores 2024”. O documento é destinado aos concorrentes ao Executivo Municipal e fala sobre os 10 compromissos com o empreendedorismo que podem ser incorporados no plano de governo dos futuros mandatários.

O gerente regional do Sebrae-SP Marcos José Amâncio destaca a importância do compromisso com o empreendedorismo do futuro prefeito. “É um momento pertinente, vemos uma onda de apoio ao empreendedorismo desde as últimas eleições e mandatos. Somente com políticas públicas eficazes podemos fazer esse número crescer ainda mais”, disse o gerente.

Todas as candidatas e candidatos à prefeitura das 57 cidades da região são convidados a aderir ao guia. Entre os dias 9 e 10 de setembro, o ER de Votuporanga receberá os quatro concorrentes ao executivo da cidade para um ato de assinatura do documento.

Devem assinar ainda o documento os candidatos das cidades de Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D’Oeste, Aspásia, Auriflama, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guarani D’Oeste, Guzolândia, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Ouroeste, Palmeira D’Oeste, Paranapuã e Parisi.

Além de Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil e Vitória Brasil.

A divulgação do guia chega para que candidatas e candidatos usem do conteúdo preparado pelo Sebrae-SP para realizar a elaboração de seus planos de governo. Com essa iniciativa, a ideia é espera promover a agenda do empreendedorismo das micro e pequena empresas nos próximos mandatos e influenciar futuras(os) mandatárias(os) a implementarem políticas de estímulo e suporte a este segmento, responsável pela geração de emprego e renda nos municípios.

O Sebrae-SP destaca, de antemão, sua isonomia partidária frente a esta iniciativa que tem como intuito, de forma democrática, unir forças junto ao poder público municipal em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas e, consequentemente, de toda a população paulista.

O guia foi construído com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (Frepem) da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis (SESCON-SP).

Empreendedorismo em pauta nas candidaturas

Uma pesquisa, realizada pelo Sebrae-SP em maio de 2024, avaliou todos os programas de governo nas eleições de 2012, 2016 e 2020. Foi realizada busca de palavras-chave e expressões constantes nos programas de governo de candidatas e candidatos a prefeito filiados no estado de São Paulo, registrados oficialmente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A iniciativa focou em medir a frequência com a qual tais termos ligados à causa empreendedora apareciam nas propostas das candidaturas relativas às 645 cidades do Estado.

O levantamento apontou que uma incidência de termos conectados ao empreendedorismo nos planos de governo das(os) candidatas(os) em pleitos anteriores. Sebrae, turismo e economia criativa estão entre as palavras-chave mais recorrentes, e sua utilização se dá de forma crescente entre um pleito e outro neste período.

Por outro lado, a pesquisa também identificou que termos relacionados à cultura empreendedora, compras governamentais e inclusão produtiva ainda se mostraram expressões praticamente inexistentes no vocabulário dos planos de governo, o que mostra uma lacuna a ser trabalhada pela gestão pública municipal ao longo dos próximos anos, especialmente por serem temáticas de grande relevância para o desenvolvimento dos municípios.

Para o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, o estudo demonstrou que existe espaço para uma adesão mais efetiva dos futuros governantes municipais com as políticas públicas de fomento e desenvolvimento da atividade empreendedora.

“Queremos que todos os candidatos abracem a causa e que este seja um compromisso das candidatas e candidatos eleitos. O Sebrae-SP se coloca à disposição para oferecer suporte acerca do universo empreendedor, apoiando a liderança do Executivo Municipal e de suas equipes rumo ao desenvolvimento”, afirmou Costa.

A Gerente da Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais (UPPRG) do Sebrae-SP, Lizzie Trevilatto, em complemento à fala do Superintendente, enfatiza alguns pontos abordados pelo guia considerados fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos municípios, tais como Compras Governamentais, Inclusão Produtiva, Turismo, Inovação e Economia Criativa.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3