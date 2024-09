Técnico do CAV exalta “continuidade” após título da Série A3 

Classificado para as quartas da Copa Paulista, Votuporanguense manteve 70% do elenco campeão; Rogério Corrêa vê torneio como preparação para a A2 de 2025.

O técnico Rogério Corrêa destacou a importância de ter dado continuidade no trabalho do time campeão do Clube Atlético Votuporanguense para a Copa Paulista. O CAV manteve 70% do elenco que levantou a taça da Série A3 do Paulista em cima do Grêmio Prudente neste ano.

E a sequência dada surtiu efeito: depois de terminar a primeira fase da Copa Paulista como vice-líder do Grupo 1, o Pantera Alvinegro eliminou a Francana e se classificou para as quartas de final. Agora, enfrentará o Capivariano.

O comandante ressaltou que manter quase todo o elenco campeão completo trouxe benefícios para o dia a dia de trabalho: “A ideia de disputar a Copa Paulista foi realmente de pensar em um projeto a longo prazo. Ficaram os atletas que foram campeões, que deram o máximo aqui, procuraram se desenvolver a cada dia para ajudar o clube a subir de divisão e acho que foi importante para que possamos continuar. Toda vez que você dá essa continuidade, principalmente como tivemos mais de 70% do grupo, isso facilita no trabalho, no dia a dia de execução dos treinos, nos jogos, que todos já sabem o que fazer e como fazer dentro de campo. Isso foi importante para a Copa Paulista”, disse.

Apesar de citar a identidade do Votuporanguense, Rogério Corrêa reconheceu que o time ainda tem pontos a serem melhorados: “Faço um balanço positivo da Copa Paulista. Porém, estamos alternando muito na competição, precisamos melhorar um pouco, ser mais equilibrados em certos momentos, ter um equilíbrio tanto na parte defensiva, quanto na ofensiva, para que possamos melhorar a cada dia, porque essa é a ideia. Se já temos uma identidade de trabalho, precisamos evoluir. A cobrança minha com os atletas é essa, para termos esse equilíbrio dentro da Copa Paulista”, analisou.

O técnico também projetou os jogos das quartas de final contra o Capivariano. O primeiro duelo será neste sábado, às 17h, na Arena Capivari, enquanto a volta está marcada para o dia 14, também sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

“Já começamos a nos preparar para enfrentar o Capivariano logo após a classificação. Vendo vídeo, analisando o adversário e suas características individuais, pontos positivos e negativos, para não sermos surpreendidos. A minha expectativa é a melhor possível, que possamos fazer dois grandes jogos como fizemos contra a Francana. Precisamos melhorar um pouco, porque agora é quartas de final, mudou a motivação, o adversário, eles tem muita qualidade com jogadores que foram campeões da A3 no ano passado, precisamos estar atentos a todos os detalhes.”

Por fim, Rogério disse que enxerga a Copa Paulista como uma preparação para a Série A2 de 2025: “A ideia de disputar a Copa Paulista era para dar a minutagem, rodagem, e principalmente de entendimento de jogo para chegarmos na A2 melhor. Principalmente na parte de treinamento, mais equilibrado, tanto defensivo quanto ofensivamente, porque vamos disputar uma competição muito forte. Série A2 não da para ter erros, vão ser jogos totalmente diferente do que estamos tendo agora. Temos que nos preparar mais e essa continuidade de trabalho e de atletas que estão agora e vão continuar para a A2 vão ser importantes”, completou o treinador.

