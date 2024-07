Professor de Votuporanga, cria Inteligência Artificial para entrevistar Ayrton Senna 

Leandro Ferreira que é professor, podcaster, programador, pedagogo, Mestre em Educação e especialista em Mídias Digitas se utilizou dos avanços tecnológicos para criar um avatar reunindo informações sobre qualquer pessoa, seja ela viva, morta ou imaginária.

Pode parecer coisa de maluco, ou algo fantasmagórico, digno dos caça-fantasmas dos cinemas, mas o piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva irá voltar para uma última entrevista. Você deve estar se perguntando, como? Senna faleceu há mais de 30 anos em um acidente durante o Grande Prêmio da Itália, em Ímola, em 1994. A solução para este problema foi criada pelo professor, podcaster, programador, pedagogo, Mestre em Educação e especialista em Mídias Digitas, Leandro Ferreira.

O docente que leciona na rede pública de São José do Rio Preto/SP é conhecido em toda região por criar games educativos, projetos educacionais inovadores e por suas aulas digitais onde utiliza games, aplicativos de celular e jogos em realidade virtual, tudo de sua própria criação.

O docente já participou de diversos programas de televisão apresentando suas ideias inovadores, além de palestrar em diversas faculdades. Agora, o educador criou uma nova inteligência artificial chamada Hollywwod IA®, com o objetivo de criar um avatar reunindo informações sobre qualquer pessoa, seja ela viva, morta ou imaginária.

Leandro Ferreira, explica sua invenção: “Com o avanço dos últimos anos em IA, desenvolvi uma Inteligência Artificial capaz de simular como um ator interpretando um personagem. Por exemplo, posso pedir para a IA criar um avatar com o conhecimento de Charlie Chaplin, Adolph Hitler, Carmem Miranda ou Jesus Cristo. Ela vai reunir as informações sobre eles, filmes, livros, biografias, entrevistas, fotos, notícias de revistas e jornais da época. Além disso ela irá analisar as pessoas de seu ciclo, como esposa, filhos, empresários e irá reunir toda a informação possível sobre esta pessoa. Depois, ela copia sua voz e escolhe uma imagem para criação de um avatar que irá responder as perguntas.”

“Podemos entrevistar personalidades históricas como Pedro Álvares Cabral, Santos Dummont ou mesmo pessoas fictícias como Harry Potter e Papai Noel. O avatar é capas de responder a qualquer pergunta baseada nas informações coletadas. Quanto mais recente a personalidade, mais fidelidade o software consegue oferecer nas respostas. Um astro dos anos 1990 possui muitas entrevistas, vídeos e informações obre ele, com isso a IA oferece respostas com cerca de 87% de precisão. Para personagens mais antigos, como D. João VI, a precisão cai para 73%, pois não temos uma fotografia ou sua voz, e as informações sobre ele, são mais reduzidas”, emendou.

Leandro desenvolveu a Hollywood AI® para entrevistar personalidades em seu podcast o PodPerguntar (www.youtube.com.br/@podperguntar).

A primeira personalidade entrevistada será o piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva, que irá falar sobre sua vida e carreira.

A segunda entrevistada será a primeira-dama da televisão Hebe Camargo. Seu filho Marcello Camargo já foi informado sobre a iniciativa e está curioso para avaliar se as respostas da IA estão corretas e como a apresentadora irá responder as perguntas.

E a pergunta que fica no ar é: será que no futuro poderemos conversar com parentes já falecidos ou funcionaria apenas com famosos? “Inicialmente seriam famosos, pois as informações e volume de dados sobre eles é bem maior. Mas acredito que no futuro, devido a nossos registros de nossas ações em redes socias (fotos, vídeos e áudios) poderemos conversar e interagir com pessoas anônimas”, responde Ferreira. Para quem ficou animado com a possibilidade de falar com seus antepassados é melhor esperar mais um pouco, pois segundo Leandro a Hollywood IA não tem planos de ficar disponível para o consumidor final. Segundo ele, ela foi criada para uso exclusivo em seu podcast com a finalidade educacional, cultural e histórica de ensinar e aprender com personalidades históricas.

Hollywood AI – Inteligência artificial criada por Leandro Ferreira de Oliveira, capaz de simular frases de pessoas, através de informações sobre a mesma (livros, biografias, entrevistas em áudio ou vídeo, depoimentos de pessoas próximas e informações de revistas e jornais). A Inteligência Artificial (IA) também analisa a personalidade da pessoa, com isso as respostas ficam mais fiéis. Ela também é capaz de simular tá a data da morte da pessoa, ou avançar no tempo, emulando seus conhecimentos até os dias atuais.

Leandro Ferreira de Oliveira – Pedagogo, especialista em Mídias Digitais e Mestre em Educação. Atua como docente da rede municipal de São José do Rio Preto, onde destaca-se com a utilização de metodologias ativas, gameficação, uso de novas tecnologias no processo educacional, incluindo desenhos animados, games, aplicativos para celular e softwares para computadores de sua própria criação. Já desenvolvei diversos programas para televisão, como o “Clube do Saevinho” (TV Unifev –Votuporanga/SP), o game “Tupi -No Reino de Santa Cruz” e atualmente apresenta o Podcast PodPerguntar (www.youtube.com.br/@podperguntar)

Podcast PodPerguntar

Criado e apresentado pelo professor Leandro Ferreira, apresenta entrevistas com diversas personalidades da região noroeste paulista, destacando-se empresários, professores, artistas, escritores, políticos, etc. Atualmente está entrevistando os pré-candidatos à prefeitura de diversas cidades da região, como Votuporanga e São José do Rio Preto.

Endereço: www.youtube.com.br/@podperguntar.