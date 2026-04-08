Guanaes admite momento “extremamente adverso” do Mirassol: “Não está tudo bem” 

Técnico do Leão mostra convicção no trabalho e tenta virar a chave para a estreia na Libertadores.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Maião, o técnico Rafael Guanaes reconheceu a fase difícil vivida pelo Mirassol e destacou a necessidade de reação imediata, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na sequência da temporada.

O Leão vem de cinco derrotas seguidas e 11 jogos sem vencer. O último triunfo foi no dia 29 de janeiro, há mais de dois meses.

O treinador classificou o momento como um dos mais desafiadores desde que assumiu o comando da equipe, mas ressaltou a importância do comprometimento coletivo para superar a situação. Apesar do cenário negativo, Guanaes valorizou a oportunidade inédita de disputar a Libertadores. A estreia ocorre nesta quarta-feira, contra o Lanús.

“É um momento extremamente adverso. Momento que só homem consegue superar, só realmente quem tem comprometimento, quem tem sonho, fome. Aqui no Mirassol trabalhamos nessa direção sempre.”

“É uma oportunidade raríssima na nossa vida (disputar a Libertadores), foi algo conquistado com muito empenho, muito esforço, muitas mãos e pés, muitas mentes trabalhando para que pudéssemos fazer algo extraordinário.”

Ao projetar a sequência da temporada, o treinador fez um paralelo entre o auge recente da equipe e o momento atual na tabela do Campeonato Brasileiro: “Conseguimos viver o mais alto nível e agora atingimos o nível mais baixo pensando em colocação no Campeonato Brasileiro. Justamente no momento que estivemos no topo, continuamos trabalhando com humildade, engajamento. Agora no momento que estamos lá embaixo, vamos continuar trabalhando nesse mesmo sentido. Quarta-feira é sim uma oportunidade muito grande, para que possamos se engajar e mobilizar. A fase vai virar.”

“Temos muita convicção no trabalho, é um momento difícil que superamos trabalhando, juntos, corrigindo, buscando nossa melhor versão. O Mirassol chegou aqui assim, com o trabalho de muita gente junto.”

Guanaes também comentou sobre a sequência negativa e admitiu que o desempenho está abaixo do esperado. O Leão é o lanterna do Campeonato com seis pontos em nove jogos: “Não está tudo bem, não ganhamos já faz um tempão, estamos com derrotas seguidas. Eu não vou falar que jogou bem. Não está tudo bem, mas estamos trabalhando. Não tem ninguém com cabeça baixa, ficar chorando pelos cantos, aqui todo mundo é homem para trabalhar, e da mesma forma que colocamos o Mirassol na melhor condição agora estamos colocando na pior condição, temos que batalhar para tirar o Mirassol dessa situação.”

“Estamos há muito tempo sem ganhar, com cinco derrotas seguidas em um campeonato que o nível é altíssimo. A temporada 2026 do Mirassol é isso, fizemos uma temporada 2025 maravilhosa, que nos colocou no melhor calendário do futebol brasileiro. E o melhor calendário do futebol brasileiro tem jogos de quarta e domingo, contra Série A, contra o campeão da Recopa, depois tem Copa do Brasil. Eu vejo como uma oportunidade muito grande, só que é realmente muito difícil. Estamos trabalhando, nós não somos o Real Madrid, nós somos o Mirassol. Conseguimos colocar o time nessa situação, nesse benefício, nesse privilégio, agora o desafio é extremamente grande e não tem como fugir disso.”

O treinador assumiu a responsabilidade pelos resultados e reforçou seu papel nas decisões dentro do clube: “Podemos ter um monte de justificativas, eu prefiro chegar aqui e assumir a responsabilidade, e buscar a solução. Eu estou aqui para tomar decisões, por mais que eu não jogue, eu sou um dos tomadores de decisões do clube. Especialmente aquilo que acontece dentro do campo. Não deixamos a peteca cair, pelo contrário, temos muita personalidade para enfrentar o momento difícil.”

“No momento maravilhoso ninguém ficou se exaltando, sempre colocamos o trabalho coletivo como um dos nossos pilares e está se comprovando, é uma temporada diferente e não chegou nem no meio ainda, nós temos força para trabalhar.”

Por fim, Guanaes abordou a sequência intensa de jogos, com partidas em intervalo curto, e destacou o impacto emocional no elenco, além da necessidade de valorizar os atletas em melhor momento: “Emocionalmente tem uma carga muito grande daquilo que estamos vivendo. Alguns jogadores estão no momento bom, estão conseguindo jogar bem, precisamos encontrar dentro da equipe, dentro de um todo, porque nunca é individualidade, são sempre relações dentro de um contexto que precisa ser coletivo.”

“É importante jogo a jogo respeitar quem está bem, quem está no momento bom, aí não importa se é um dia de descanso, dois dias, o clube tem condições de recuperar bem seus jogadores, se não no aspecto mental e emocional, mas no aspecto físico eu tenho certeza que o clube é muito bem preparado para isso.”

O próximo desafio do time amarelo é a estreia na Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Lanús, às 19h. É a primeira vez que o time paulista enfrentará um time estrangeiro.

*Com informações do ge