Incêndio destrói estoque de loja de roupas em Santa Fé do Sul 

Fogo atingiu depósito onde roupas e outros materiais eram armazenados, afetando ainda aparelhos de ar-condicionado da frente da loja, na noite desta segunda-feira (6). Causas são investigadas.

Um incêndio destruiu o estoque de uma loja varejista de roupas, na noite desta segunda-feira (6.abr), na região central de Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 22h50, nos fundos da loja, onde estava armazenado o estoque. As causas ainda são desconhecidas.

Segundo a apurado, as chamas se espalharam para outra parte do prédio, onde funciona o atendimento ao público, atingindo aparelhos de ar-condicionado e parte da estrutura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores vizinhos do estabelecimento e combateu o fogo. A rua em frente ao comércio ficou interditada. Peritos realizaram análise do local na manhã desta terça-feira (7).

A gerência da loja informou que todo o material que estava no estoque foi queimado, mas que o fogo não atingiu as roupas que estavam no mostruário e nas araras, no interior do estabelecimento. A loja dispõe de seguro.

As causas oficiais do incêndio são investigadas.