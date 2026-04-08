4º Encontro de Famílias Atípicas acontece nesta quinta-feira e segue com inscrições abertas 

Evento promovido pela Santa Casa e pelo projeto Unindo Laços destaca saúde mental de cuidadores, desafios na vida adulta de pessoas com TEA e acesso a direitos legais.

@caroline_leidiane

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebe, nesta quinta-feira (9), a quarta edição do Encontro de Famílias Atípicas, iniciativa que vem se consolidando como espaço de acolhimento, escuta e orientação para pais, responsáveis e profissionais que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Promovido pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com o projeto Unindo Laços, o evento propõe uma manhã de troca de experiências e acesso a informações qualificadas.

Com início às 8h30, a programação reúne especialistas de diferentes áreas para abordar temas que atravessam o cotidiano das famílias. A psicóloga Patricia Rodrigues abre o ciclo de palestras com o painel “Cuidar de quem Cuida”, centrado na saúde mental e emocional dos responsáveis — uma dimensão frequentemente negligenciada diante das demandas intensas do cuidado contínuo.

Na sequência, às 9h20, a médica Rafaela Corgozinho conduz a temática “Desafios na Adolescência e Vida Adulta”, trazendo ao debate questões relacionadas à autonomia, inserção social e qualidade de vida de pessoas com TEA em fases posteriores do desenvolvimento. O tema aponta para uma lacuna recorrente nas políticas públicas e no acompanhamento clínico, geralmente mais concentrados na infância.

Encerrando a programação, às 11h, a advogada Anita Albuquerque apresenta a palestra “Direitos PCD, voltado para o Autismo”, com orientações práticas sobre acesso a serviços de saúde, educação e garantias legais. A proposta é instrumentalizar famílias a reconhecer e reivindicar direitos, em um cenário ainda marcado por desinformação e entraves burocráticos.

O encontro se insere em um movimento crescente de fortalecimento das redes de apoio locais, ampliando o debate sobre inclusão e visibilidade das pessoas autistas. As inscrições seguem abertas até o dia do evento e podem ser realizadas on-line.

4º Encontro de Famílias Atípicas