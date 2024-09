Grupo Memorial Votuporanguense lança site oficial para divulgar história esportiva

O portal tem o objetivo de democratizar por meio da internet a compilação, organização, divulgação e preservação da história do futebol em Votuporanga.

O Grupo Memorial Votuporanguense que é formado por entusiastas voluntários que resgatam, preservam e divulgam a memória esportiva de Votuporanga/SP, conhecidos como Memorialistas, lançou nesta semana o site oficial com o objetivo de democratizar por meio da internet a compilação, organização, divulgação e preservação da história do futebol em Votuporanga.

O portal do Grupo Memorial Votuporanguense está no ar desde o dia 13 de setembro de 2024. O endereço eletrônico possui várias seções, as quais contêm artigos, fotos, curiosidades e podcasts sobre os times profissionais e amadores que contribuíram para a construção da farta e diversificada história esportiva votuporanguense. Além disso, o site possui uma seção dedicada a notícias sobre o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e outra que relata as ações sociais empreendidas pelo Grupo.

Para acessar e entrar em um mundo de recordações e atualidades, digite www.memorialvotuporanguense.com.br.

Memorial Votuporanguense

Os Memorialistas, presentes na mídia pelo lançamento do livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” ou por apoio a ações sociais, ganharam maior relevância no cenário local a partir de março de 2022, quando acompanharam na Câmara Municipal de Votuporanga a aprovação do projeto que visa a construção do Memorial em homenagem a AAV (Associação Atlética Votuporanguense).

Na época, o projeto de iniciativa do Poder Executivo, por indicação do vereador Osmair Ferrari (PL), foi aprovado por unanimidade.

O Memorial, que deve ser montado na Arena Plínio Marin, levará o nome do maior ídolo da história da Votuporanguense, Francisco Santana – Fifi, que faleceu no dia 2 de agosto de 2021, aos 84 anos, em decorrência de arritmia cardíaca, no Lar São Vicente de Paulo.

“Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”

A obra Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” foi lançada pelos Memorialistas, em dezembro de 2023, e teve exemplares integrados as principais bibliotecas ou fontes de pesquisas, como por exemplo, o Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB). O Centro é o responsável pelo Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. Desta forma, a obra do Grupo Memorial Votuporanguense se torna referência na literatura esportiva nacional. Para adquirir o livro basta ligar no (17) 99725-3907 / (17) 981021666.

