Padre da Diocese de Votuporanga lança livro nesta sexta-feira

Lançamento da obra “Varrendo flores depois da chuva”, do Padre Djalma Lúcio Magalhães Tuniz, será às 19h30, no auditório da Paróquia Santa Luzia.

Uma visão sobre a fé, o mundo, o cotidiano e a eternidade. Este é objetivo do Padre Djalma Lúcio Magalhães Tuniz, da Diocese de Votuporanga, por meio da obra literária “Varrendo flores depois da chuva”, que será lançada nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, no auditório da Paróquia Santa Luzia, de Votuporanga. O evento acontecerá a partir das 19h30.

“Procuro relatar de maneira simples o dia a dia a partir da minha experiência vivida. Acredito que, apesar dos problemas que enfrentamos, há sempre um lado mais positivo que precisamos enxergar. As crônicas falam sobre aprendizado vivido, a esperança que precisamos ter, e a eternidade, afinal não somos daqui. Temos um tempo neste mundo, que deve ser bom e feliz, mas um dia iremos para a eternidade. Isso deve nos encher de esperança e de alegria”, destaca Padre Djalma.

As crônicas evangelizam diretamente ou indiretamente, pois relatam um fato vivido e trazem um ensinamento cristão. “O evangelho de Jesus está sempre presente. Às vezes de maneira direta, quando faço a reflexão sobre um texto bíblico ou de maneira indireta, quando procuro buscar dentro da filosofia cristã uma resposta para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos impõe”.

Há alguns anos, Padre Djalma já vinha escrevendo crônicas, que são publicadas, mas a proposta da obra se intensificou no tempo da pandemia. “Foi o meio que encontrei de levar uma palavra de reflexão e conforto para as pessoas, tendo o evangelho e a minha missão de padre como bases para as reflexões”, destaca. A partir disso, a obra surge para alcançar mais pessoas como leitores e proporcionar a oportunidade de ter os textos guardados para que, sempre que quiserem, possam ter o contato com as reflexões.

Padre Djalma era adolescente quando os primeiros escritos foram publicados num livro. Era aluno da Escola Manoel Lobo, em Votuporanga, e por dois anos suas redações foram escolhidas para integrarem o livro da escola. Atualmente, é pároco da Paróquia São João Batista, de Américo de Campos, e da Paróquia São Roberto Belarmino, de Pontes Gestal.

Além da oportunidade de adquirir o livro durante o lançamento, é possível também na loja Boni Art’s (Rua Alagoas, nº 3461, em Votuporanga) e Loja Bem-me-quer (Rua Doutor Fernando Costa, nº 48, em Parisi).

