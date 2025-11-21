Direito e NDH da Unifev promovem ação sobre cidadania e combate ao racismo na Escola Estadual Juraci Lupo

Atividade fez parte do projeto “Direito nas Escolas” e reuniu estudantes do Ensino Médio em palestra sobre Constituição, racismo e injúria racial.
Na manhã desta quarta-feira (19), o curso de Direito e o Núcleo de Direitos Humanos (NDH) da Unifev promoveram uma ação educativa na Escola Estadual Juraci Lima Lupo, em Votuporanga. A iniciativa integrou as atividades em comemoração ao Dia da Consciência Negra e reuniu estudantes do Ensino Médio.
A programação fez parte do projeto “Direito nas Escolas” e incluiu a palestra “Cidadania e Justiça: desvendando a Constituição, combatendo o racismo e a injúria racial”, ministrada pela Profa. Ma. Éllen Giacomini Casali, coordenadora do curso, e pela Profa. Ma. Renata Lacerda Borges Scamati, do NDH. Também esteve presente o aluno do 6º período de Direito Michael Carvalho dos Santos, que colaborou nas discussões e na interação com a turma.
Ao longo do encontro, os participantes puderam conhecer aspectos centrais da Constituição Federal, compreender a diferença entre racismo e injúria racial e refletir sobre direitos, deveres e mecanismos de proteção previstos na legislação.
Para Éllen Giacomini Casali, iniciativas dessa natureza aproximam o conhecimento jurídico da vivência dos jovens. “Levar esses conteúdos para dentro das escolas fortalece a consciência crítica e ajuda os estudantes a perceberem que a Constituição está presente em nosso cotidiano. Falar sobre igualdade racial é reafirmar princípios essenciais de cidadania”, afirmou.
Renata Lacerda ressaltou a relevância do debate sobre direitos humanos nessa faixa etária. “Ao discutirmos temas como racismo e injúria com os adolescentes, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa e consciente. A educação é uma ferramenta poderosa de transformação e deve caminhar sempre ao lado da promoção da dignidade humana”, concluiu.