Direito e NDH da Unifev promovem ação sobre cidadania e combate ao racismo na Escola Estadual Juraci Lupo

Atividade fez parte do projeto “Direito nas Escolas” e reuniu estudantes do Ensino Médio em palestra sobre Constituição, racismo e injúria racial.

Na manhã desta quarta-feira (19), o curso de Direito e o Núcleo de Direitos Humanos (NDH) da Unifev promoveram uma ação educativa na Escola Estadual Juraci Lima Lupo, em Votuporanga. A iniciativa integrou as atividades em comemoração ao Dia da Consciência Negra e reuniu estudantes do Ensino Médio.