Alckmin confirma que deixará ministério no começo de abril

O vice-presidente da República pode permanecer na vice-presidência para disputar a reeleição, mas não como ministro. Prazo legal para descompatibilização termina em 4 de abril.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), informou nesta quinta-feira (5.mar) que deixará o comando do ministério no dia 4 de abril.

Apesar da lei não exigir que o vice-presidente da República deixe o cargo de vice-presidente caso vá disputar a reeleição, Alckmin precisa deixar a pasta ministerial para poder participar da disputa.

A informação foi dada no começo da entrevista coletiva de divulgação dos dados da balança comercial de fevereiro.

