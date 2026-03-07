Alckmin confirma que deixará ministério no começo de abril

O vice-presidente da República pode permanecer na vice-presidência para disputar a reeleição, mas não como ministro. Prazo legal para descompatibilização termina em 4 de abril.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), informou nesta quinta-feira (5.mar) que deixará o comando do ministério no dia 4 de abril.
Apesar da lei não exigir que o vice-presidente da República deixe o cargo de vice-presidente caso vá disputar a reeleição, Alckmin precisa deixar a pasta ministerial para poder participar da disputa.
A informação foi dada no começo da entrevista coletiva de divulgação dos dados da balança comercial de fevereiro.
Situação da disputa em São Paulo
O futuro político do vice-presidente é parte das negociações envolvendo palanques eleitorais em São Paulo, que também incluem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Na última semana, Lula recebeu Haddad para um jantar no Palácio da Alvorada. No encontro, segundo relato de um assessor do presidente ao blog da Ana Flor, o ministro ouviu de Lula que precisa dele para ajudar a consolidar sua reeleição.
Haddad, muito resistente a concorrer a qualquer cargo em 2026, vem cedendo diante da insistência de Lula. Segundo uma pessoa próxima ao presidente, Lula conseguiu convencer o ministro a avaliar a possibilidade de concorrer em São Paulo.
Segundo um assessor do presidente, a chapa ideal de Lula teria ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, quatro vezes governador de SP.
Pesquisas eleitorais nas últimas semanas mostrando uma consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e um afunilamento no segundo turno da disputa com Lula ligaram o alerta dos estrategistas de campanha e são parte do argumento para levar Haddad a concorrer.
Mesmo com o favoritismo do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), integrantes do núcleo próximo do presidente veem Haddad como o nome que pode diminuir a diferença e trazer votos essenciais para Lula no estado.
*Com informações do g1