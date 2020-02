Governo de SP inaugura Poupatempo Jales

Posto mantém atendimentos presenciais e amplia oferta de serviços eletrônicos; Governador em exercício também visitou a unidade do Hospital do Amor na cidade

O Governador em exercício Rodrigo Garcia, o Prefeito de Jales, Flávio Prandi Franco, e o Superintendente da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, inauguraram neste sábado (8) o Poupatempo de Jales.

A nova unidade faz parte de um projeto piloto, já implantado nas cidades de Lençóis Paulista, Aguaí e Salto, que mantém atendimentos presenciais e amplia a oferta de serviços virtuais, trazendo autonomia e comodidade aos cidadãos.

“Nesse mandato, temos trabalhado muito e o Poupatempo simboliza esse esforço do Estado para melhorar os serviços. O cidadão é um consumidor de serviços públicos e precisa ser respeitado, bem recebido e ter solução para seus problemas. É esse o caminho que estamos trilhando aqui na cidade de Jales e é para isso que estamos trabalhando nos próximos três anos, para garantir serviços públicos de qualidade”, disse Rodrigo Garcia.

O Poupatempo de Jales oferece 77 tipos de atendimentos, sendo 34 deles digitais. O posto tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h e está localizado na Avenida da Integração, 2.689, no bairro Jardim Trianon.

Com 259 metros quadrados de área e capacidade para realizar cerca de 350 serviços por dia, a unidade também possui dois totens de autoatendimento, onde o cidadão pode obter diversos documentos sem precisar gastar tempo no balcão.

“Jales foi uma das primeiras cidades a receber esse formato inovador de Poupatempo, mais moderno, ágil e digital, que por meio da tecnologia busca tornar a prestação de serviço ao cidadão ainda mais eficiente, sem perder a qualidade, marca registrada do programa em todo o Estado”, afirmou Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp.

Assim como já acontece em todas as unidades de atendimento ao cidadão do Governo do Estado, os serviços presenciais do Poupatempo são realizados mediante agendamento de dia e horário, pelos seguintes canais:

– Portal – www.poupatempo.sp.gov.br;

– Poupinha (assistente virtual do Poupatempo): disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela);

– Aplicativo SP Serviços;

– Totens de autoatendimento – disponíveis na própria unidade;

– Atendimento eletrônico (telefone fixo): 0300 847 1998 e demais municípios do estado de São Paulo de celular: (11) 4135-9700.

O Poupatempo conta atualmente com 76 unidades, em todas as regiões do Estado. Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou para 50 a quantidade de serviços digitais, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir seus serviços de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.

Hospital de Amor – Jales

O governador em exercício Rodrigo Garcia com o presidente do Hospital do Amor Henrique Prata

Mais cedo, o Governador em exercício visitou o Hospital de Amor, considerado um centro de referência nacional no tratamento oncológico. A unidade integra a rede de atendimento do Hospital de Amor de Barretos, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer.

O Governo do Estado mantém repasses voluntários à Fundação Pio XII, gestora do serviço, para apoiar financeiramente no atendimento aos pacientes. Desde 2019, R$ 16,3 milhões foram destinados à Fundação, e um novo convênio no valor de R$ 60,4 milhões foi firmado em janeiro de 2020, com validade de 48 meses.