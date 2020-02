Mato Grosso & Mathias se apresentarão no Assary

– SHOW DE CORPO E ALMA –

Marcado para o dia 21 de março a partir das 21h o show De Corpo e Alma com as duplas sertanejas Matogrosso & Mathias e Bruno & Humberto. Uma das bandas mais tradicionais do sertanejo nacional irá dividir o palco com a dupla revelação de Votuporanga e região num grande evento que promete agitar a plateia no Centro de Eventos Assary.

A boa música sertaneja de volta a Votuporanga

Mato Grosso & Mathias se apresentam no Assary no dia 21 de março. São 40 anos de sucessos que mexem com o público. São 15 discos de ouro, cincos de platina e inúmeros sucessos que se transformaram em verdadeiros hinos da musica popular brasileira, como: Tentei Te Esquecer, Frente a Frente, Boate Azul, 24 Horas de Amor, Na Hora do Adeus, De Igual para Igual, Maldito Beijo, entre tantos outros. “Estamos felizes por voltar a Votuporanga, principalmente de poder subir no palco do Assary. Essa cidade sempre nos acolheu com tanto carinho. O publico certamente poderá acompanhar umas das maiores performances nossos. Aguardem-nos estamos chegando!” disse Matogrosso.

Adquira seu convite

Os ingressos são limitados, então reserve hoje mesmo sua mesa de 06 ou 08 lugares ou o ingresso para a tradicional arquibancada vip e pista.

Mesas setor exclusive – 08 lugares / sócio: r$1.360,00 / visitantes: r$1.520,00 (terá direito a um combo de whisky ou cerveja/refigerante)

individual: sócio: r$170,00 / visitantes: r$ 190,00

Mesas setor diamante – 08 lugares / sócio: r$1.200,00 / visitantes: r$1.360,00

Individual:/ sócio: r$150,00 / visitantes: r$ 170,00

Mesas setor a – 06 lugares / sócio: r$780,00 / visitantes: r$900,00 / individual: / sócio: r$130,00 / visitantes: r$ 150,00

Mesas setor b – 06 lugares / sócio: r$600,00 / visitantes: r$720,00 / individual:/ sócio: r$100,00 / visitantes: r$ 120,00

Mesas setor c – 06 lugares / sócio: r$480,00 / visitantes: r$600,00 / individual: /sócio: r$80,00 / visitantes: r$ 100,00 / reserva de mesas somente na secretária do clube ou no telefone (17) 99145.8765/ demais informações (17) 3426-4070.

Ingressos: primeiro lote / pista sócio: r$ 10,00 / pista visitante: r$ 20,00 / arquibancada vip /sócio: r$ 25,00 /arquibancada vip visitante: r$ 50,00

Pontos de vendas: Jô Calçados, Poly Sport, Comissários, www.guicheweb.com.br, Assary Clube de Campo (17) 3426-4070 – 📞informações: (17) 99145.8765. Menores de 18 anos somente acompanhados de pais ou responsáveis.