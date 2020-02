Memorial de Fernandópolis – “Terra de Fernando”

Estação Rodoviária na década de 50

Comércio

Delegacia de Polícia

Cine Fernandópolis

HISTÓRICO

A ORIGEM

Os sertões da Alta Araraquarense (Sertão de Rio Preto) permaneciam incultos até o final do século XIX, por falta de vias de comunicação. A Estrada Boiadeira ou Estrada do Taboado, aberta pela iniciativa privada, na década de 1890, atravessou o sertão e ficou sendo a única via de acesso à região. Foi por ela que entraram, e aqui se fixaram os precursores da massa de cafeicultores que iriam mudar o panorama do crescimento e do progresso das “terras novas”. Nas duas primeiras décadas do século XX, desbravadores, entre eles: Joaquim Antônio Pereira, Afonso Cáfaro, Francisco Arnaldo da Silva, Quirino Luiz Pereira, João Biroli, todos assentados na Gleba Santa Rita. Luiz Armando Barozzi, e posteriormente Carlos Barozzi, pai e filho, e muitas outras famílias, principalmente de italianos, na gleba Marinheiro, dão início à abertura desta região pioneira.

FUNDAÇÃO DO POVOADO

Os Barozzi, em 10 de novembro de1938, fundaram o patrimônio de Brasilândia que, em agosto de 1943, se tornou Distrito de Paz- 3ª Zona Distrital de Monteiro- (hoje Álvares Florence). Em 22 de maio de 1939, Joaquim Antônio Pereira, fundou o patrimônio de Pereira, localizado aproximadamente a três quilômetros de Brasilândia. As vilas pertenciam ao imenso município de Tanabi, na época, o maior do Estado de São Paulo. As rivalidades logo surgiram tentando uma vila suplantar a outra. O grupo político de Pereira era mais atuante e, mesmo sentindo o golpe da implantação da 3ª Zona Distrital em Brasilândia, iniciou um movimento para conseguir a elevação a município, tendo Pereira como sede. Em 1945 haveria uma nova divisão territorial e administrativa do Estado de São Paulo e nenhuma das duas vilas tinha condição de, separadamente, ser elevada a município. Em 1943, o interventor Fernando Costa, em visita à região, sugere a unificação para alcançar tal objetivo. Portanto, Fernandópolis (Terra de Fernando), é o produto da união dos dois patrimônios primitivamente rivais, Brasilândia e Pereira, fundados na região pioneira do Sertão de Rio Preto.

CRIAÇÃO DO DISTRITO

Em 30 de novembro de 1944, através do Decreto Lei Estadual nº 14334, é criado o Distrito, com a denominação de Fernandópolis, no município de Tanabi e Pereira Barreto.

CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Distrito é elevado à categoria de Município, através do Decreto Lei Estadual nº 14334, desmembrado de Tanabi e Pereira Barreto, com sede no povoado de Pereira. O novo município, instalado em 1º de janeiro de 1945, tinha uma área de 6.346 Km2 (hoje são 545 Km2), ocupando 2,57% da área total do Estado. Foi desmembrado do município de Tanabi e suas divisas chegavam aos Rios Grande e Paraná. Tinha como distritos Jales e Pedranópolis. Sua população era de 25.002 habitantes, correspondendo a 0,31% da população estadual. Portanto, uma imensa área, porém, pouco povoada. O café foi, durante muitos anos, a principal fonte de renda, mas devido aos diferentes tipos de solo e a necessidade do próprio abastecimento, foram sendo introduzidas novas culturas, destacando-se o algodão, milho, amendoim e arroz.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Atualmente o município de Fernandópolis possui uma área territorial de 550 km². Seu grau de urbanização é superior a 96,94%, fato ligado ao grande desenvolvimento dos setores do comércio e serviços. O setor de serviços representa 67,69% da riqueza gerada no município. A indústria responde por 29,35% e o setor de agropecuária cerca de 2,97%. Fernandópolis é uma cidade economicamente agrícola, comercial e industrial. Dos estabelecimentos econômicos, 44% pertencem ao setor comercial, 27% estão no setor de serviços e 5% no setor industrial. Porém, o setor de serviços é responsável pelo maior número de empregos formais, isto é, 39% do número de vagas. Apesar da importância da indústria e comércio na economia regional, a agropecuária ainda é a principal fonte de dinamismo econômico. A renda que movimenta o setor de comércio e serviços do município é proveniente da agricultura do município de Fernandópolis. A produção agrícola do município e região está concentrada em culturas temporárias, com amplo destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, representando44% do total da área cultivada. Dentre as culturas permanentes, a laranja e outros citros são responsáveis pela maior parte do valor gerado. Também é de grande importância para a região,a bovino cultura de corte e leite, atividades que atingiram conjuntamente mais de 23% do total do valor da produção agropecuária.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Constituído de 3 distritos: Fernandópolis, Pedranópolis (Ex-Brasilândia) e Jales. Sua instalação verificou-se no dia 01 de janeiro de 1945. No quadro fixado, pelo referido Decreto Lei, para vigorar em 1945/1948, o município de Fernandópolis ficou composto dos Distritos de Fernandópolis, Jales e Pedranópolis, e pertence ao termo e comarca de Votuporanga. Aparece no quadro fixado pela Lei nº 233, de 24/12/1948 para vigorar no período 1949/1953, composto dos Distritos de Fernandópolis, Indiaporã, Macedônia, Meridiano e Pedranópolis. A Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, desmembrado do município de Fernandópolis o Distrito de Jales. A Lei Estadual nº 2456, de 30 de dezembro de 1953, desmembra do município de Fernandópolis o Distrito de Indiaporã. Pela Lei nº 2456, de 30/12/1953, que fixou o quadro para vigorar em 1954/1958, o município é composto dos Distritos de Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Macedônia, Meridiano e Pedranópolis, comarca de Fernandópolis. A Lei Estadual nº 5285, de 18 de fevereiro de 1959 cria o Distrito de Brasitânia e incorpora ao município de Fernandópolis. A Lei Estadual nº 5285, de 18 de fevereiro de 1959, desmembra do município de Fernandópolis os Distritos de Guarani D’Oeste e Meridiano. Em divisão territorial datada de 01/07/1960 o município de Fernandópolis é formado dos Distritos de Fernandópolis, Brasitânia, Macedônia e Pedranópolis. A Lei Estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, desmembra do município de Fernandópolis os Distritos de Macedônia e Pedranópolis. Em divisão territorial de 31/12/1968, o município é constituído de 2 Distritos: Fernandópolis e Brasitânia. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15/07/1997.

Gentílico: fernandopolense

Galeria de Prefeitos

Gumercindo Ferraz Frota 1945 à 1945

Miguel Dutra da Silva 1945 à 1947

Vernaud Mendes Caetano 1947 à 1948

Libero de Almeida Silvares 1948 à 1951

Édison Rolim 1952 à 1955 e 1960 à 1963

Adhemar Monteiro Pacheco 1956 à 1959

Percy Waldir Semeghini 1964 à 1968

Leonildo Aluizzi 1969 à 1972

Antenor Ferrari 1973 à 1976

Milton Edgard Leão 1977 à 1982 e 1989 à 1992

Newton Camargo de Freitas 1983 à 1988 e01/01/2001 à 31/03/2004

Luiz Vilar de Siqueira 01/01/1993 à 31/12/1996 e 01/01/2009 à 31/12/2012

Armando José Farinazo 01/01/1997 à 31/12/2000

Adilson Luiz Campos 01/04/2004 à 31/12/2004

Massanobu Okuma (Rui Okuma) 01/01/2005 à 05/02/2006

Ana Maria Matoso Bim 06/02/2006 à 31/12/2008 e 01/01/2013 à 31/12/2016

André Giovanni Pessuto Cândido 01/01/2017 à 31/12/2020

Obs.: Gumercindo Ferraz Frota foi o primeiro prefeito de Fernandópolis.