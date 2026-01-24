Câmara retoma sessões na segunda-feira sem projetos e com expectativa de protesto 

A 1ª sessão ordinária de 2026 ocorre no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, a partir das 18h, com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD). Um movimento organizado nas redes sociais, contra o aumento no valor da fatura de água, deve protestar na Casa de Leis.

Jorge Honorio

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retoma oficialmente os trabalhos legislativos a partir da próxima segunda-feira (26.jan), com a realização da 1ª Sessão Ordinária de 2026. A retomada marca o início das atividades parlamentares após o recesso de fim de ano e ocorre sem projetos previstos na pauta da Ordem do Dia.

A sessão será conduzida pelo vereador Daniel David (MDB), presidente do Legislativo local, e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), conforme determina a Lei Orgânica do Município.

Mesmo sem matérias para deliberação, a 1ª Sessão Ordinária terá papel importante no alinhamento das atividades parlamentares. Durante o expediente, os vereadores utilizarão o tempo regimental de pronunciamento para apresentar reivindicações, indicar prioridades, anunciar projetos que deverão ser protocolados ao longo do ano e promover debates sobre temas de interesse da população.

A expectativa é que os parlamentares abordem demandas recebidas durante o recesso, especialmente relacionadas a áreas como saúde, infraestrutura, educação, mobilidade urbana e serviços públicos. O espaço também será utilizado para discutir diretrizes de atuação, planejamento das comissões permanentes e o cronograma de trabalhos para os próximos meses.

Uma Audiência Pública está prevista para momentos antes da sessão, às 17h, na Casa de Leis, onde serão detidos cinco projetos de autoria do Poder Executivo e que tratam sobre aberturas de crédito.

Ainda se tratando de Câmara Municipal, a Casa do Povo deve receber manifestantes de um movimento organizado pelas redes sociais e que devem protestar contra o aumento nas faturas de água. O assunto tem capturado a narrativa em Votuporanga desde os primeiros dias de janeiro.

Conforme noticiado pelo Diário, a fatura atual veio com valores que podem chegar a duas ou três vezes os valores anteriores. Resultado de um prazo maior entre as leituras, em decorrência das festividades de fim de ano, além do reajuste inflacionário de 4,68%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado. Além disso, com o aumento na fatura à polêmica ‘Taxa do Lixo’, que atingirá 50% do valor em 2026, 75% em 2027 e 100% em 2028, voltou a ser duramente criticada.

A sessão no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’ pode ser acompanhada presencialmente das galerias da Câmara ou ainda por meio das redes sociais da Câmara Municipal e pela TV Unifev.