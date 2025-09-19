Escola sem inauguração e falta de vagas em creches voltam a ser discutidas na Câmara 

Ainda sem data prevista para inauguração, o CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’, no bairro Carobeiras, que recebeu investimento aproximado de R$ 4.124.994,73, deve receber 188 alunos.

Jorge Honorio

A falta de vagas em creches e escolas é um assunto corriqueiro em Votuporanga/SP, volta e meia é tema de discussão e apontamentos nas redes sociais com reflexos imediatos na Câmara Municipal. Desta vez, durante a 32ª sessão ordinária, desta segunda-feira (15.set), o vereador Wartão (União Brasil) retomou o assunto e não poupou críticas à gestão do prefeito Jorge Seba (PSD) e a Secretaria da Educação.

Na tribuna da Casa de Leis, o parlamentar afirmou: “Eu vejo aí muitas reclamações de vaga em creche, a demanda está grande, eu tenho uma demanda grande de pessoas que pedem, eu tenho certeza de que não só eu, mas todos os vereadores aqui, todos têm as suas preocupações com os pais que pedem vaga em creche. Pede para que o vereador dê uma ajuda, mas não tem como fazer nada. A mãe não tem como trabalhar, tem que cuidar do filho e nós temos que colocar na creche, mas não tem espaço na creche.”

“Na época que o Juninho Marão era prefeito, que eu lembro muito bem, o Juninho alugou um espaço e fez uma creche rápida para colocasse as crianças, para que a mãe e o pai não ficassem sem trabalhar por motivo de creche. Então eu vejo que as coisas estão difíceis. Eu vi a vereadora [Débora Romani (PL)] aqui falando de uniforme, eu acho que também o uniforme vamos deixar para o ano que vem, porque não temos vaga na creche, para que nós vamos ter uniforme?”, questionou Wartão.

“Nós temos um prédio lá na Boa Vista, que foi feito para o espaço do idoso, poderia colocar lá, usar, adaptar lá, porque a creche que foi feita até hoje não foi inaugurada. Também vai acabar o ano, tem dois meses só, vai acabar o ano e não vai conseguir atender essa demanda. A gente manda para lá e só recebe a lista da demanda. A lista da demanda está grande. O último da fila não vai ser atendido nunca, vaga na creche, pode esquecer”, completou o parlamentar.

Em seguida, Wartão é interpelado pelo vereador Osmair Ferrari (PL) que também comenta o assunto: “Então, acabei agora, inclusive, eu estava aqui na minha mesa e fui aqui no meu gabinete. Coincidentemente, duas pessoas, duas mães me ligaram, mandaram o zap, eu estive ali atendendo. E o problema é justamente isso aí, vaga em creches. Uma ainda não conseguiu colocar o seu filho. E uma senhora, a sua filha, ela estava tentando período integral e não consegue. Infelizmente, muita gente na fila mesmo, nós já estamos entrando em setembro, outubro, e está muito difícil realmente essas vagas em creches”, explicou Ferrari.

A fala ainda foi aparteada pela vereadora Débora Romani (PL): “Eu também fiz um requerimento, uma indicação ao prefeito para que, se não tem vaga nas creches, que coloque essas crianças numa creche particular até ter vaga, porque as mães precisam trabalhar e precisam dessas vagas.”

“É uma lei, é obrigação do município dar vagas para essas crianças. Então, que conceda, coloque as crianças numa creche particular. Sim, é lei federal, tem que cumprir. A criança tem direito à vaga na creche”, concluiu a vereadora.

“A gente fica revoltado porque quando a criança nasce, a mãe já vai lá e faz a inscrição. Para quando der os quatro ou seis meses ir trabalhar e sua vaga de creche estar garantida. E nós não conseguimos isso. Dá seis meses, vai dar um ano e meio, e aí a criança já fez a inscrição para berçário 1, já não é berçário 1, já é berçário 3. A mãe já se desacorçoou”, reiterou Wartão.

A escola terminada e ainda sem data para inauguração é o CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’, no bairro Carobeiras, que abrirá 188 novas vagas para crianças com idade entre 0 e 5 anos. O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 4.124.994,73, com recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do Fundo para Desenvolvimento da Educação (FDE) e conquistado por intermédio do deputado Carlão Pignatari (PSDB).

Nos bastidores, comentasse que a demora na inauguração da unidade estaria atrelada a uma possível vinda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para prestigiar o ato.