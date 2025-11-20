Adolescente em situação de trabalho infantil operava máquina de alta temperatura sem proteção 

MTE fiscalizou 53 empresas em Birigui/SP e constatou irregularidades em 49 delas, sendo que 107 adolescentes estavam em situação de trabalho infantil.

Um dos adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil, durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), operava uma máquina de alta temperatura sem proteção adequada em Birigui/SP. A operação ocorreu entre os dias 10 e 14 de novembro, em parceria com a Polícia Federal (PF), e fiscalizou pelo menos 53 empresas na cidade.

Em um vídeo, enviado à reportagem nesta terça-feira (18.nov), é possível ver que o adolescente pega os produtos prensados na máquina, que solta fumaça, sem luvas, em uma das fábricas de calçados que foi fiscalizada.

A auditora-fiscal do trabalho, Ísis de Oliveira Freitas, explicou que a operação da máquina expõe as mãos e dedos ao risco de queimaduras ou esmagamento.

Das fábricas de calçados fiscalizadas, os auditores-fiscais constataram irregularidades em 49 delas, sendo que 107 adolescentes estavam em situação de trabalho infantil com:

Exposição ou manuseio de produtos químicos;

Operação de máquinas perigosas;

Ruídos acima dos limites de tolerância e

Utilização de instrumentos cortantes.

Entre os adolescentes encontrados, 67 são meninos (62,6%) e 40 meninas (37,4%). Todos estavam em situações elencadas na lista das “Piores Formas de Trabalho Infantil”.

Também foram identificadas situações de excesso de jornada. Nesses casos, as empresas foram orientadas pelo MTE a adequar as condições de trabalho, seja quanto à jornada, à função ou às atividades desempenhadas.

A operação foi feita por uma equipe de cinco auditores-fiscais do MTE, com participação de um procurador do Ministério Público do Trabalho e apoio de seis agentes da Polícia Federal.

Medidas adotadas

A legislação proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, exceto como aprendizes a partir dos 14, e veda a adolescentes de 16 e 17 anos o exercício de atividades previstas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Decreto 6.481/2008), como funções perigosas, insalubres, penosas, noturnas ou prejudiciais ao desenvolvimento.

Diante disso, o MTE informou que todos os empregadores nos quais foi constatado trabalho infantil foram autuados e devem pagar multas pelo descumprimento da legislação.

Ao final da operação, os representantes dos sindicatos do setor se reuniram com o MTE para esclarecimento das proibições legais e apresentação dos dados da fiscalização.

Os adolescentes que tiverem seus contratos de trabalho rescindidos foram encaminhados para inclusão em programas de aprendizagem profissional.