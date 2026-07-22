Preparativos para 63ª EXPO Rio Preto movimentam o Recinto de Exposições

Montagem das estruturas já está em andamento para evento que reunirá espaços

diferenciados para o agronegócio, entretenimento e alimentação.

A 63ª EXPO Rio Preto começou a tomar forma no Recinto de Exposições Alberto Berteli Lucatto. Faltando pouco mais de duas semanas para a abertura da maior feira agropecuária do Noroeste Paulista, as primeiras instalações que receberão visitantes e expositores entre os dias 1º e 16 de agosto já estão em andamento.

Proporcionar uma imersão no universo agro é uma das principais metas do evento. A partir de uma estrutura pensada para fomentar negócios, conhecimento e lazer, a proposta é que os visitantes tenham contato com os principais elementos do cotidiano do campo desde a chegada ao recinto.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a 63ª EXPO Rio Preto acontece de 1º a 16 de agosto em duas fases: a Etapa Corte (1 a 9 de agosto) e a Etapa Leite (12 a 16 de agosto). A edição de 2026 tem como correalizadora a Gaetan Shows e Eventos.

“Queremos que o público sinta um pouco da atmosfera do agronegócio dentro do recinto”, comentou Carina Ayres, secretária municipal de Agricultura e Abastecimento.

“As equipes de montagem estão trabalhando intensamente para concluir a estrutura do evento”, contou Leandro Gaetan, da Gaetan Shows e Eventos.

Diversão para toda a família

A feira contará com setores para atender os mais variados públicos. Em meio às opções, o espaço de eventos promete ser um dos principais pontos de maior concentração do público, sobretudo com a presença de palcos que receberão shows de nomes de sucesso do cenário nacional do sertanejo e muito mais.

A EXPO Kids é outro espaço que ganha atenção especial na 63ª EXPO Rio Preto. Criado para oferecer uma experiência voltada às famílias, o local contará com uma fazendinha com 40 mini animais, a inédita prova de rodeio de carneiros, além de oficinas de recreação, brinquedos e apresentações voltadas ao público infantil.

Além disso, a feira disponibilizará um amplo cardápio de opções gastronômicas com a presença de três restaurantes (incluindo um restaurante infantil) e praças de alimentação com food trucks. “Organizamos a estrutura para possibilitar que toda a família tenha uma experiência completa de lazer, entretenimento e gastronomia”, explicou Gaetan.

Qualidade técnica também é foco do evento

Como fator indispensável, a qualidade das estruturas voltadas aos julgamentos e ao incentivo de negociações chama a atenção na 63ª EXPO Rio Preto.

Espaços como a área de leilões e a pista de julgamentos, onde serão realizadas as avaliações das raças participantes, mantêm a excelência das últimas edições.

As palestras técnicas também são destaque, com setores dedicados para a realização de encontros e atividades, ampliando as oportunidades de troca de conhecimento durante a feira.