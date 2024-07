Yuri Alberto se aproxima de ano mais goleador e é defendido por técnico do Corinthians 

“Vou seguir dando confiança, ainda que as pessoas e os jornalistas o questionem”, diz Ramón Díaz.

Yuri Alberto está longe de ser unanimidade, mas segue como artilheiro do Corinthians na temporada e se aproxima do ano mais goleador de sua carreira.

Na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo, Yuri Alberto balançou as redes pelo segundo jogo seguido e chegou a 16 gols em 37 partidas em 2024.

Agora, o camisa 9 está a apenas três gols de igualar 2021, ano em que marcou 19 vezes em 55 duelos pelo Internacional. Em média, porém, a atual temporada já é a melhor dele.

Veja abaixo os números de Yuri ano a ano:

Corinthians (2024): 0,43 gol por jogo

Corinthians (2023): 0,24 gol por jogo

Corinthians (2022): 0,39 gol por jogo

Zenit (2022): 0,4 gol por jogo

Internacional (2021): 0,36 gol por jogo

Internacional (2020): 0,38 gol por jogo

Santos (2019): 0,12 gol por jogo

Ciente de que seu centroavante ainda é alvo de críticas, o técnico Ramón Díaz trata de se manter ao lado de Yuri e passar força a ele: “Quando eu jogava, gostava que o treinador me desse confiança, trabalhasse a mobilidade, ensinasse o que a equipe precisava taticamente. Foi incrível, Garro, Yuri e Romero jogaram com uma intensidade, uma disciplina tática incrível, que poucas vezes se vê com atacantes. Vou seguir dando confiança, ainda que as pessoas e os jornalistas o questionem. Esse é o grupo que temos, vamos seguir apojando, dando confiança”, disse o treinador argentino.

Com Yuri Alberto como titular, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, em casa, contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

*Com informações do ge