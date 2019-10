Gabigol caipira? Artilheiro da 4ª divisão de SP ganha placa e vira o “Murigol”

Artilheiro isolado da última divisão do Campeonato Paulista com 15 gols, atacante Murilo foi homenageado pela torcida do Fernandópolis, semifinalista da competição.

“Hoje tem gol do Gabigol”. A placa que ganhou destaque e repercussão nas arquibancadas do Maracanã, atualmente acompanha o centroavante em todos os jogos do Flamengo, além de ganhar algumas adaptações pelo Brasil.

O termo foi replicado pela torcida do Fernandópolis, time que disputa a Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta e última divisão estadual. No último domingo, o Fefecê conquistou a classificação à semifinal e um torcedor criou a placa “Hoje tem gol do Murigol” para homenagear o atacante do time.

Murilo se tornou um dos principais jogadores do Fernandópolis, semifinalista da Segundona. Com 11 gols, o atacante é o artilheiro isolado da competição. Mesmo sem ter balançado as redes na última vitória do Fefecê, por 3 a 0, contra Rio Branco-SP, o jogador gostou da homenagem feita pelo torcedor e posou para a foto.

Com a classificação garantida à semifinal, o Fernandópolis enfrentará o Marília, em sistema de ida e volta. O primeiro confronto acontece nesta sexta-feira, às 20h, no Bento de Abreu, em Marília. (Por Globo Esporte.com — Fernandópolis, SP)