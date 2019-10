Septuagésimo aniversário da comunidade adventista em Votuporanga é comemorado no mês de outubro

Antigo prédio na Rua Ceará (entre as ruas Amazonas e Pernambuco) início da década de 50

O ano de 2019 é muito importante para a comunidade adventista na cidade de Votuporanga. Neste ano comemora-se os 70 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no município, que teve início de suas atividades no ano de 1949, em uma pequena localização na Rua Ceará.

Para marcar o septuagésimo aniversário, durante todo o ano eventos especiais estão sendo realizados na cidade, entre eles, destacam-se a campanha Quebrando o Silêncio realizada em agosto no Parque da Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal, e o Concerto da Orquestra Doce Melodia realizado no Centro de Convenções em parceria com o maestro Tuca; além da presença de autoridades do meio adventista como a cantora da TV Novo Tempo Laura Morena, o quarteto internacional ASAF e diversos pastores convidados.

Outubro foi o mês escolhido para comemorar o aniversário da Igreja. Neste sábado, dia 12, acontecerá uma bonita celebração na sede da Rua Santa Catarina, 3560, que recentemente foi reformada. Para o evento estão confirmadas a presença do prefeito de Votuporanga, João Dado e o presidente dos adventistas no oeste do estado de São Paulo, o pastor Acílio Alves.

Ainda este ano marca presença pela cidade o conhecido pastor Luís Gonçalves, apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo. Ele estará se apresentando no auditório adventista na noite do dia 28 de novembro para toda a comunidade evangélica que assiste o seu programa pela televisão.

Os adventistas são uma comunidade religiosa mundial. Esta igreja cristã protestante foi organizada em 1863 nos Estados Unidos e hoje já conta com mais de 21 milhões de fiéis ao redor do mundo. Em Votuporanga há cerca de 1000 membros. Os adventistas são conhecidos principalmente pelo trabalho social realizado através da ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) que é uma agência humanitária que arrecada mantimentos, roupas e remédios para os flagelados de guerras, desastres naturais e outras catástrofes. Também é conhecida pelos Clubes de Desbravadores e Aventureiros (em Votuporanga ao todo são 4 clubes muito bem organizados que atendem crianças e adolescentes de todo o município). Outro ponto forte a se destacar é a sua rede de ensino, com escolas e universidades espalhadas em todo o mundo. Em Votuporanga o Colégio Adventista está localizado na Rua Mato Grosso e atende desde o maternal até o 9º ano do ensino fundamental.

Outra característica que já se tornou marcante dos adventistas é a sua campanha anual de distribuição de livros gratuitos em toda a América do Sul. Este ano o livro escolhido aborda os relacionamentos familiares visando melhorar o bom convívio familiar. A Igreja de Votuporanga participou deste projeto entregando milhares de livros para a comunidade de forma gratuita.

Os adventistas do sétimo dia em Votuporanga contam hoje com três igrejas localizadas no centro e nos bairros Pozzobon e Jardim Bom Clima e atendem toda a comunidade do município, dando suporte espiritual, mas também social e assistencial humanitário. “Para nós é um privilégio podermos servir à comunidade de Votuporanga, das mais diferentes formas, trazendo a todos esperança e a certeza de dias melhores com Jesus” afirma o pastor distrital Gerson de Arruda.