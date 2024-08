Funfarme realiza 2º Chá Solidário em prol do Hospital da Criança e Maternidade

Objetivo de angariar fundos para a ala da UTI Neonatal proporcionando assim cuidados essenciais para os recém-nascidos e suas famílias.

No próximo dia 14 de agosto acontece o 2ºChá Solidário, evento em prol do Hospital da Criança e Maternidade (HCM). Objetivo de angariar fundos para a ala da UTI Neonatal proporcionando assim cuidados essenciais para os recém-nascidos e suas famílias.

O evento acontece no buffet Daniela Raduan – João e Maria, a partir das 17h e contará com a apresentação de atrações musicais, com o violoncelista Abner Tofanelli, músicos George Roque e Thiago Araújo, além de DJ.

O cardápio terá delicias como quiche de aspargo, torteloni de queijo brie, terrine de gorgonzola e frutas frescas, risoto de filé mignon e cogumelos recheados em duxeles, quiche de pera, torre de queijo brie folhado com mel, frutas e geleias, entre outras comidas apetitosas. Os participantes poderão ainda aproveitar de bebidas e drinks alcoólicos preparados na hora pelos bartenders do evento.

O diretor administrativo do HCM, Dr. Antonio Soares Souza explica que o 2º Chá Solidário em prol do UTI neonatal é uma iniciativa muito importante para aquisição de equipamentos essenciais para o tratamento de prematuros, que requerem monitoramento e tratamento especializado. “Somos centro de referência em alto risco, atendendo não só a população local, mas também regiões vizinhas, contribuindo significativamente para a redução das taxas de mortalidade infantil, oferecendo intervenções rápidas e eficazes. Este evento mostra a solidariedade da comunidade em prol de uma causa vital, proporcionando tratamentos e cuidados essenciais para os recém-nascidos e suas famílias”, cita.

O 2º Chá Solidário promoverá também um bingo especial, com sorteio de cerca de 20 prendas, entre joias, vouchers em restaurantes e brindes de patrocinadores do evento. A cartela avulsa custa R$30 e pode ser adquirida no evento.

O buffet está localizado R. Agostinho Honório Braga, 60 – Jardim Maracanã. Valor do convite R$250 a partir dos 12 anos. Crianças até 11 anos pagam R$125 e até 5 anos não pagam.

UTI NEONATAL – HOSPITAL DA CRIANÇA E MATERNIDADE (HCM)

A UTI na Natal é uma unidade do HCM especializada em dar assistência aos recém-nascidos com algum problema de saúde que necessitem de um atendimento especializado. São várias as patologias existentes, a mais frequente é o aumento no número de nascimentos de crianças prematuras, nascidas abaixo de 37 semanas.

“São crianças que precisam de muito cuidado, elas são extremamente vulneráveis do ponto de vista neurológico, pulmonar e todos os órgãos, porque o recém-nascido já é um imaturo nas suas funções, nos seus sistemas, principalmente o prematuro extremo, aqueles abaixo de 29 semanas e menores que um quilo e meio, que tem a imaturidade da prematuridade”, explica a Dra. Marciali Gonçalves Fonseca Silva, fundadora e coordenadora de ensino e pesquisa da UTI Neonatal.

A UTI Neonatal do HCM recebe crianças de Rio Preto e de mais de 100 municípios pertencentes a DRS15. “Hoje a gente tem uma população que conhece o nosso trabalho e já dá preferência a ele. Quando uma família da região pensa em ter um bebê e esse bebê possa ter algum risco, eles já pensam na UTI Natal do HCM, pois sabem que nós somos referência de tratamento de recém-nascidos”, diz.

A responsável pela UTI Neonatal Natal, Dra. Maria Carmen, conta que chegam para internação na UTI Neonatal do HCM, bebês de cerca de 500 gramas, que precisam ser assistidos e permanecerem internados por longos períodos. Para dar assistência para esses recém-nascidos, o setor conta com um grupo de profissionais altamente especializado e uma estrutura específica que atenda às necessidades desses pacientes.

“Com a arrecadação do 2º Chá Solidário, gostaríamos de oferecer para os nossos bebês os CPAPs de transporte, que são uma tecnologia nova que permite uma melhor assistência desses recém-nascidos. Adquirir um maior número desses aparelhos ajudaria a melhorar ainda mais a os cuidados com estes bebezinhos, não para que eles saiam da UTI apenas vivos, mas para que eles saiam com qualidade de vida e de desenvolvimento, para que esse bebezinho no futuro possa agregar valores à sociedade”, explica a médica.