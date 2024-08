Suspeitos de fazerem parte de quadrilha que arromba e furta cofres são presos 

Os suspeitos foram presos em Araçatuba e Promissão. O veículo usado no crime foi apreendido em Catanduva.

Dois homens foram presos, neste domingo (12.ago), durante uma operação da Polícia Civil para identificar uma quadrilha que arrombava e furtava cofres de bancos, supermercados e estabelecimentos comerciais. O veículo que eles usavam para realizar os crimes foi apreendido em Catanduva/SP.

Após iniciaram as investigações, os policiais atuaram no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão. Os suspeitos foram localizados enquanto tentavam praticar mais um furto. Ao notarem a presença dos policiais, eles fugiram por um canavial e abandonaram o veículo em Catanduva.

A polícia continuou as buscas. Um deles, de 52 anos, foi localizado e preso em Araçatuba/SP. O outro, de 35 anos, foi preso em Promissão/SP.

A polícia também teve acesso ao esconderijo dos criminosos. No local, foram apreendidas luvas, capuzes, ferramentas usadas para arrombamento, dinheiro, celulares e outros pertences pessoais.

De acordo com os policiais, o grupo criminoso é responsável por pelo menos 40 furtos no Estado de São Paulo. As investigações continuam para tentar identificar outros envolvidos.

*Com informações do g1