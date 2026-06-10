Fundo Social realiza entrega de prêmios da Ação entre Amigos 

Campanha arrecadou cerca de R$ 750 mil em 2026 e beneficiou 32 entidades assistenciais de Votuporanga.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga realizou, na manhã desta quarta-feira (10.jun), a entrega oficial do carro zero quilômetro ao ganhador da Ação entre Amigos e da moto 0 km à entidade responsável pelo cupom sorteado. O ato foi realizado no Centro Social, instituição parceira da campanha que também foi contemplada com a motocicleta.

A iniciativa, que chegou à sua quinta edição em 2026, mobilizou a população para fortalecer 32 entidades assistenciais que atuam diretamente no atendimento de quem mais precisa. Por meio da ação, a cada R$ 10 doados, o participante recebia um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro, além de contribuir diretamente com a entidade escolhida, que ficou integralmente com o valor arrecadado.

O ganhador do veículo foi João Roberto Lopes do Prado, da cidade de Nova Luzitânia. Ele adquiriu o cupom junto ao Centro Social. João participou da entrega acompanhado da esposa, Cidenir de Fátima Furlanetto Prado, e da filha, Naylla Lopes do Prado.

A solenidade reuniu a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhada do prefeito Jorge Seba e do vice-prefeito Luiz Torrinha; o empresário Valmir Dornelas; o presidente da Câmara Municipal, Daniel David; os vereadores Marcão Braz e Sargento Moreno; além do presidente do Centro Social, Antonio Laridondu, acompanhado de Bader Lorente, representando a diretoria da instituição.

“É uma alegria realizar mais uma entrega da Ação entre Amigos e acompanhar os resultados de uma campanha que une solidariedade e compromisso com o próximo. Agradeço a todas as pessoas que contribuíram com as doações e ajudaram as nossas entidades assistenciais. Também faço um agradecimento especial ao empresário Valmir Dornelas, que pelo quinto ano consecutivo doou o veículo sorteado, demonstrando sua generosidade e compromisso com as causas sociais de Votuporanga. Parabenizo também o ganhador João Roberto Lopes do Prado e o Centro Social”, destacou Rose Seba.

Em 2026, a iniciativa arrecadou aproximadamente R$ 750 mil em benefício das entidades participantes. Ao longo das cinco edições da campanha, o valor acumulado se aproxima de R$ 3 milhões, reforçando o papel da Ação entre Amigos como uma importante ferramenta de apoio às instituições assistenciais do município.

Os números demonstram a evolução da arrecadação ao longo dos anos: R$ 397 mil em 2022, R$ 460 mil em 2023, R$ 613 mil em 2024, R$ 700 mil em 2025 e cerca de R$ 750 mil em 2026.